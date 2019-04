Politiker ärgert Vorgehen der Stadt

Was die Fraktionsvorsitzenden besonders zu ärgern schien, war die Tatsache, dass sie über die Baumfällaktion aus dieser Zeitung beziehungsweise von Anliegern erfuhren. „Wir sind sehr verstimmt“, äußerte sich etwa die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Claudia Fremann. „Man hätte den Ausschuss abwarten müssen“, schimpfte Christa Lenderich ( CDU ) und auch von Christian Lastring ( SPD ) sowie Franz Scheipers (Grüne) bekamen die Verwaltungsmitarbeiter Saures.

Bei den Bürgern entstünde nach dieser sowie der Fällung der Bäume an der Turmstraße der Eindruck, die Politik wolle keine Bäume erhalten, sagte Vincent ten Voorde. Dem gelte es entgegenzuwirken, so der SPD-Fraktionschef. Nahezu geschlossen sprachen sich die Ausschussmitglieder dafür aus, nun alles daran zu setzen, zumindest die Bäume im oberen Teil des Postdamms zu erhalten. „Da muss man jetzt neu planen und den Kanal verlegen“, forderte Franz Scheipers.

Doch ganz so einfach sei dies nicht, erinnerte Karin Korten . Die Bauamtsleiterin hatte zuvor noch einmal betont, dass der Erhalt der Linden am Postdamm immer das Ziel aller Beteiligten gewesen sei – sowohl von Seiten der Verwaltung als auch des Investors. Man habe die Situation falsch eingeschätzt. Die Verwaltung war davon ausgegangen, dass die Wurzeln der Bäume am Postdamm ähnlich tief gewachsen sind wie am Auster­esch. Der Kanal sollte also auch dort problemlos und ohne Schaden für die Gehölze gebaut werden könne. Diese Einschätzung stellte sich vergangene Woche als falsch heraus. Doch zu diesem Zeitpunkt war der Kanal bereits ausgehoben und die Wurzeln der Linden massiv beschädigt. Ein Gutachten ergab, dass die Standfestigkeit der Bäume nicht mehr gewährleistet sei.

Den Vorwurf Christa Lenderichs, man hätte mit der Fällaktion die Ausschusssitzung abwarten sollen, wies Karin Korten strikt zurück. Sie habe Verständnis für das Entsetzen bei Bürgern und Politikern und es sei immer ihr Bestreben, Bäume zu erhalten, wo es eben gehe. Doch in diesem Fall habe die Kommune handeln müssen. „Das ist unsere Verantwortung“, verwies sie noch einmal auf die Verkehrssicherungspflicht der Stadt. Die Gefahr habe schnellstmöglich beseitigt werden müssen.

Im oberen Teil des Postdamms soll nun alles besser werden. Doch Versprechungen wollte Karin Korten noch keine machen. „Wird der Kanal dort verlegt, geht das natürlich zu Lasten des Baugrundes“, erklärte sie den Politikern. „Dann ist das so“, war aus dem Gemurmel der Ausschussmitglieder zu verstehen. Sie sprachen sich für den Erhalt der anderen Bäume aus.

Lediglich Josef Eiling sah das ein bisschen anders. Um den Alleecharakter des Postdammes zu erhalten, seien gegebenenfalls weitere Fällungen und dann Neupflanzungen angeraten. „So leid mir das tut. Diese Maßnahme muss jetzt durchgezogen werden“, so der Sachkundige Bürger der CDU. Dieser Äußerung warf sich Petra Scheipers entgegen. Ihr sei es egal, ob die Bäume später einmal in Reih und Glied stünden und so eine saubere Allee bildeten. Ihr gehe es darum, die alten Bäume zu erhalten. Nur das sei wichtig, so die SPD-Frau.

Die Erste Beigeordnete Birgit Stening erklärte schließlich, dass diese Planungen vorerst noch nicht anstünden. Zum gegebenen Zeitpunkt werde die Verwaltung aber die verschiedenen Optionen durchplanen und dem Gremium vorlegen. Die Entscheidung müsse dann die Politik treffen.