Immerhin gibt es derzeit aber keine weiteren Verzögerungen bei der Sanierung der über 80 Jahre alten Badeanstalt zu verkünden.

Stadtwerkeleiter Robert Ohlemüller nimmt das Projekt sehr persönlich. „So etwas machst du nur einmal im Leben. Das ist etwas ganz Besonderes“, findet er. Verzögerungen, Schwierigkeiten, Probleme, das mag er alles gar nicht mehr hören. Muss er derzeit auch nicht, denn es geht gut voran auf der Baustelle oben auf dem Ochtruper Berg. „Es läuft“, sagt er nicht wenig erleichtert. Aktuell werden die Edelstahlwände für das neue Becken eingehängt und angeschweißt. „Da ist Präzision gefragt“, weiß Projektleiter Norbert Storm . Ist das Becken installiert, rückt ein professioneller Schweißtrupp an, der sämtliche Nähte sauber und kaum mehr sichtbar verschweißt. Bereits in den Einzelteilen eingelassen sind die Löcher für die spätere Unterwasser-Beleuchtung.

Auf dem Gelände, dort, wo heute noch grüne Rohre aus der braunen Erde ragen und die Entwässerungspunkte markieren, soll Mitte Mai der Garten- und Landschaftsbauer seine Arbeit beginnen. Dann werde auch die Rampe für Rollstuhlfahrer entstehen und der Rollrasen verlegt.

Sanierung des Bergfreibades: Es geht voran 1/44 Nach vielen Hindernissen und unvorhersehbaren Problemen geht es nun bei der Sanierung des Bergfreibades gut voran. Mitte Mai soll bereits der Garten- und Landschaftsbauer seine Arbeit beginnen. Foto: Anne Steven

Das künftige Schwimmbecken ist zumindest schon mal in seinen groben Umrissen und anhand der Fundamente zu erkennen. Auf die kleineren Fundamentsockel kommen später die Einströmdüsen. „Der Wasseraustausch soll möglichst mittig erfolgen“, erklärt Norbert Storm. Am Rand schwappt das Wasser dann über eine spezielle Rinne wieder hinaus und kann aufbereitet werden. „Wechselbäder à la Kneipp gehören dann im Bergfreibad der Vergangenheit an“, betont Herbert Bätker schmunzelnd. Was der Leiter Versorgung bei den Stadtwerken meint, ist, dass künftig eine bessere Durchströmung des Wassers gewährleistet werden kann. Die neuen Rohre sind auch deutlich größer als früher.

Barrierefreiheit

Ein Durchschwimmkanal ist am Übergang vom Schwimmer- zum Nichtschwimmer-Becken ebenfalls bereits erkennbar. In diesem Bereich soll es zudem einen behindertengerechten Einstieg geben, allerdings keinen Aufzug. „Wir haben uns sagen lassen, dass Betroffene möglichst eigenständig bleiben wollen“, sagt Robert Ohlemüller. So stehen die Mitarbeiter des Freibades natürlich bereit, wenn Badegäste Hilfe beim Einstieg ins Becken benötigen, vielen Menschen mit Behinderung sei dies aber durch die gewählte Einstiegsvariante auch selbstständig möglich.

Spaß im Nichtschwimmer

Für Spaß sollen diverse Einbauten im Nichtschwimmerbereich sorgen. So etwa eine Schaukelgrotte. Auf den ersten Blick wirke diese wie ein bloßes Becken im Becken, versuchen sich Ohlemüller und Storm an einer Beschreibung. „Aber um Spaß zu haben, müssen die Badegäste selbst aktiv werden.“ Ebenfalls geplant sind Schwallduschen und Massagedüsen. An den Schwimmer schließt sich die deutlich tiefere Sprunggrube an. Wie früher soll es auch in Zukunft wieder einen Sprungturm geben, der Sprünge aus einem, drei und fünf Metern Höhe ermöglicht.

Aufsicht

Mitten drin im Geschehen wird auf einem Gebäude die Schwimmmeisteraufsicht platziert. „Je flacher der Winkel ist, desto schlechter ist die Sicht im Wasser“, erklärt Herbert Bätker, warum mittlerweile viele Bäder in dieser Hinsicht nachrüsten.

Auf dem neuesten Stand ist demnächst die Technik des Bergfreibades. In der Filterhalle im hinteren Areal entsteht derzeit ein richtiges kleines Wasserwerk. Im gleichen Gebäude wird auch die Toilettenanlage mit Wickelmöglichkeit gebaut. Gleich dahinter befindet sich das Technikhaus, in dem außerdem die Aufenthaltsräume für die Schwimmmeister Platz finden werden. Dort sollen dann unter anderem auch Schulungen abgehalten werden.

Ausbildung

Einer auf der Baustelle lernt derzeit besonders viel: Ole Herbering. Seit August macht der 17-Jährige eine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe. Die Technik gehört in der Ausbildung natürlich dazu. Doch so einen Einblick wie der Ochtruper bekommen nur die wenigsten Azubis. „Das ist total spannend“, findet er. Gemeinsam mit seinem Ausbilder Alexander Ahmad sowie Björn Bendias und Stefan Polhuis hilft er auf der Baustelle, wo die Gewerke Unterstützung benötigen. Zudem gilt es, Organisatorische Dinge zu regeln. „Ich kann schließlich nicht jeden Tag hier sein“, erklärt Norbert Storm, dessen Firma Thalen Concult ihren Sitz im Landkreis Friesland hat.

Eröffnung im August

Den Eröffnungstermin im August dieses Jahres gedenkt Robert Ohlemüller übrigens zu halten. Wie gesagt, für ihn ist die Sanierung des Bergfreibades etwas Persönliches, da hat er Ehrgeiz. Außerdem: „Die Baustelle ist voll ausgelastet. Überall wird gearbeitet.“ Es kann also etwas werden.