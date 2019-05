Die Brömmler-Jungs machen in Holz

Wann genau aus Brömmler Volkery wurde, lässt sich heute nicht mehr genau nachvollziehen. Doch wenn sich auch der Namen geändert hat, geht heute im Familienbetrieb nach wie vor nichts über den lebendigen Wertstoff Holz.

Nur einmal hat es Paul Volkery mit einem anderen Material versucht. Nach der Schule machte er zunächst eine Lehre als Schlosser bei Laurenz. Nicht sein Ding, stellte er relativ schnell fest. Doch sein Vater bestand darauf, dass er die Ausbildung abschloss. Danach könne er machen, was er wolle, habe sein Vater damals gesagt.

Und der Sohn gehorchte. Als Prüfungsbester schloss er die Lehre ab. Um dann – hastewatkannstewat – wieder in Holz zu machen. Zwar stand bereits fest, dass sein älterer Bruder Karl den Betrieb übernehmen würde, doch diese Tatsache hinderte den jüngeren Zwilling nicht dran, den gleichen beruflichen Weg einzuschlagen. Er besuchte die Fachhochschule für Holz in Rosenheim und wurde Diplom-Betriebswirt. Dann wollte er sich selbstständig machen. Ein Grundstück in Gronau hatte er 1975 bereits in Aussicht. Doch dann kam alles anders.

Bereits im 17. Jahrhundert – dafür gibt es zahlreiche Belege – betrieb die Familie Holzhandel und eine Holzschuhmacherei. In der Zeit der Industrialisierung belieferte das Unternehmen die Zechen im Ruhrgebiet mit hartem Buchen- und Eichenholz. Letzteres wurde damals noch in Brünings Mühle an der Bentheimer Straße (heute Autohaus Rensing) gesägt – bis dann das erste firmeneigene Sägewerk entstand.

Bernhard Volkery eröffnete es 1928 auf einem Grundstück zwischen Brook- und Gasstraße. Wo heute Wohnbebauung dominiert, lagerte damals jede Menge Holz.

1928 wurde das Holzlager zwischen Brookstraße und Gausebrink eröffnet. Foto: Privatarchiv Familie Volkery

Schon als kleine Jungs verbrachten Paul und Karl Volkery ihre Tage im Sägewerk des Vaters. Sie waren Zwillinge wie sie im Buche stehen. „Wir haben uns angeguckt, da wusste der eine sofort, was der andere dachte“, erzählt Paul Volkery. Das sei schon in der Schulzeit so gewesen.

1976 wurde das Sägewerks geschlossen. „Es wurde immer schwieriger, dort zu arbeiten“, erinnert sich Paul Volkery noch gut. Deshalb beschloss die Familie, das Sägewerk aufzugeben. Schon vorher hatte sie das Holzlager an die Waldstraße verlegt. Nun sollte der Handel von dort aus betrieben werden. Als dann die Anfrage der Firma Richter kam, die in Lan­genhorst das b & f Center plante und noch eine Holzhandlung suchte, waren die Volkerys sofort dabei. „Die Anfrage kam morgens und wir haben am gleichen Tag noch unterschrieben“, erinnert sich Paul Volkery. Mit diesem Schritt beschlossen die Brömmler-Jungs, das Unternehmen künftig gemeinsam zu führen. Bis zum Tod von Karl Volkery 1988 taten sie das auch.

Heute befindet sich der Firmensitz im b+f Center in Langenhorst. Foto: Privatarchiv Familie Volkery

Einen großen Beitrag zu ihrem Erfolg leisteten die Frauen in der Familie, ist Paul Vokery heute überzeugt. Seine Frau Maria und auch Schwägerin Ruth stiegen mit ein. Maria Volkery erinnert sich gut. Sie kümmerte sich zwar auch um die Kinder, doch gerade in den Anfangsjahren sei sie oft eingesprungen: „Ich wurde dann immer von meinem Mann losgeschickt.“ Die Kinder im Auto, die Türen auf dem Dach des Wagens, so machte sich die Ochtruperin auf den Weg, um Ware auszuliefern. Und auch Paul Volkery blickt manchmal kopfschüttelnd auf so manche, aus heutiger Sicht waghalsige, Transportaktion zurück. „Man hat sich beholfen“, meint er augenzwinkernd.

Der 75-jährige Diplom-Betriebswirt führt das Unternehmen heute gemeinsam mit Sohn Tobias. Der 42-Jährige hatte ursprünglich mal verkündet, nicht in den elterlichen Betrieb einsteigen zu wollen. „Den Stress tu ich mir nicht an“, habe er einmal gesagt. Paul Volkery muss lachen. 2005 entschloss sich der Sohn dann doch dazu. Auch seine Frau Daniela arbeitet heute im Unternehmen mit.

Bernhard Volkery eröffnete 1928 ein Holzlager. Foto: Privatarchiv Familie Volkery

Und auch, wenn der Betrieb über die Jahre immer größer geworden sei, gehe doch nichts über das Persönliche. „Diese Ansprechpartner fehlen anderswo“, weiß der Senior um die Stärken seines Unternehmens. Im Firmenverbund im b & f-Center fühlen sie sich stark. Man profitiere voneinander. Das machte sich auch 2011 bemerkbar, als ein Feuer das gesamte Lager zerstörte. Nur ein Jahr später wurde der größere Neubau eröffnet – und das eben auch durch die Hilfe und Tatkraft von Mitarbeitern, Nachbarn und befreundeter Unternehmen, wie Paul Volkery sagt.

Sein Markenzeichen war übrigens früher immer die Tabakspfeife im Mundwinkel. Sein Bruder Karl frönte hingegen dem Zigarettenkonsum. Heute lässt Paul Volkery aus gesundheitlichen Gründen die „Piepe“ links liegen. Aber den Namen Brömmler, den hört er immer noch gerne.