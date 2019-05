Live-Musik im Herzen der Töpferstadt

Wie viele Ausgaben es von dem „Ochtruper Nightlight“ bereits gegeben hat? Bernd Kock , Bernhard Gelking und Barbara Plenter haben aufgehört zu zählen. Aber nach wie vor freuen sich die drei vom Orgateam jedes Jahr auf die Musikveranstaltung am ersten Augustwochenende in der Innenstadt von Ochtrup. In diesem Jahr geht das Spektakel am 3. August (Samstag) über die Bühne.

Im vergangenen Jahr fand die Veranstaltung nach längerer Pause wieder auf zwei Bühnen statt: an der Weinerstraße und auf dem Lambertikirchplatz. Das Konzept habe funktioniert, da sind sich die Drei einig. Im vergangenen verzeichnete Bernhard Gelking etwa 2000 Besucher. Er stellt das Event mit der Confusion Event Company und Unterstützung einiger Sponsoren wie etwa der Verbund-Sparkasse Emsdetten/ Ochtrup auf die Beine.

„Glam Jam“ und „Memories of Fake“

Und daran soll auch diesmal festgehalten werden. Ab 18 Uhr ist Einlass auf das Gelände im Herzen der Töpferstadt. Ab circa 19 Uhr macht dann die Oldie-Rock-Formation „Glam Jam“ auf der Sparkassen-Bühne in der Weinerstraße den Anfang. Die Steinfurter geben Rockklassiker der 70er und 80er Jahre zum Besten und waren vor einigen Jahren bereits beim Kultursommer auf der Seebühne im Stadtpark vertreten.

Auf der Bühne im Schatten der Lambertikirche fällt gegen 20 Uhr der Startschuss für ein Ochtruper Eigengewächs: „Memories of Fake“ haben zugesagt, nach ihrer Premiere im vergangenen Jahr auch 2019 zu spielen. „Das ist toll. Ich finde gerade den Bezug zu Ochtrup immer wichtig“, betont Barbara Plenter von der Verbund-Sparkasse. „Das ist dann von Ochtrupern für Ochtruper“, fasst Bernd Kock vom gleichnamigen Getränkehandel das Ganze zusammen.

„Die toten Ärzte“ und „Faders Up“

Gegen 22.30 Uhr werden „Memories of Fake“ auf der Bühne Platz machen für „Die toten Ärzte“. „Die machen eine super Show“, weiß Bernhard Gelking von anderen Auftritten der Combo, etwa zuletzt beim Zeltfest in Metelen oder beim „Moonlight“ in Nienborg.

„Faders Up“ übernehmen in der Weinerstraße gegen 23.30 Uhr das Regiment auf der Bühne. „Die sind super“, ist Bernhard Gelking voll des Lobes für die Vollblutmusiker. „Die können auch auf Zuruf aktuelle Titel spielen.“

Das Drumherum verbessern

Also: Das musikalische Programm für das „Nightlight“ steht bereits. Doch auch das Drumherum wollen die Organisatoren ständig verbessern. „Im vergangenen Jahr bin ich angesprochen worden, warum es nix zu Essen gab“, erzählt Bernd Kock. Das soll sich ändern. Am Kirchplatz werde ein großer Schwenkgrill platziert. Eine Cocktailbar, in der die Cocktails frisch zubereitet werden, ist ebenfalls geplant. Da grundsätzlich kein Eintritt erhoben wird, finanziert sich das „Ochtruper Nightlight“ ausschließlich aus Sponsorengeldern und dem Getränkeerlös. In diesem Zusammenhang appellieren die Veranstalter an die Besucher, keine eigenen Getränke mitzubringen, sondern das Angebot vor Ort in Anspruch zu nehmen. Davon lebe die Veranstaltung so Bernhard Gelking, der auch diesmal an den Eingang Kontrollen durchführen lässt.

Wenn in der Töpferstadt gefeiert wird, geschieht dies meist erst zu später Stunde. „Die Ochtruper feiern spät“, musste Bernhard Gelking in den all den Jahren lernen. Aber mittlerweile hätten sich die Einheimischen an den frühen Beginn des „Nightlights“ gewöhnt. „Das klappt mittlerweile sehr gut“, freut sich auch Barbara Plenter, dass die Flächen von den beiden Bühnen immer schon rechtzeitig gefüllt sind und die Bands nicht vor leeren Bänken spielen müssen.

Zukunftsmusik

„Eigentlich ist der ganze Aufwand zu schade für nur einen Tag“, meint Bernhard Gelking. Dem Veranstalter schwebt ein Familientag am Sonntag oder ähnliches vor. Bernd Kock ist da ganz bei ihm. Er könne sich auch durchaus mal einen „Tag des Sports“ vorstellen, bei dem sämtliche Sportvereine aus der Töpferstadt ihr Angebot vorstellen. So ließe sich die vorhandene Infrastruktur einfach weiternutzen. Doch es ist wie so oft: Die Pläne scheiterten bisher an der Finanzierung. Vielleicht ließe sich so etwas fürs kommende Jahr auf die Beine stellen, überlegt Bernd Kock. Doch das ist noch Zukunftsmusik. Erst einmal freuen sich die Drei auf den 3. August.