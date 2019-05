Sie war mit ihrem Pkw in Richtung Oberhausen unterwegs, als ihr nach Vermutungen der Polizei kurz vor dem Rastplatz Wester Mark ein Reifen platzte. Die Frau aus Herscheid im Märkischen Kreis verlor die Kontrolle über ihr Auto, schleuderte mit hoher Geschwindigkeit auf den rechten Grünstreifen, schrammte heftig einen Baum, riss mit ihrem Pkw einen Tierfangzaun nieder und kam ein ganzes Stück von der Fahrbahn entfernt in einem Graben endgültig zum Stehen. Glücklicherweise schaffte es die Fahrerin noch, sich aus dem demolierten Wagen zu befreien und sich bemerkbar zu machen, so dass Rettungskräfte relativ schnell vor Ort waren. Sie wurde nach der Erstversorgung und notärztlicher Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand nach Polizeiangaben Totalschaden.