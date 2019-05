Das amtierende Königspaar des Schützenvereins Einigkeit, Stefan und Iris Eschhues, hatten jetzt die Vorstands- und Festvorstandsmitglieder mit Partnerinnen zur Vogelbesichtigung in die Partyhütte Weßling eingeladen.

Wehmütig schaute sich der erste Vorsitzende und amtierende König den neuen, wiederum von Theo Nacke sen. gebauten Vogel an und meinte: „Ich habe oft versucht, König zu werden, bevor es dann vor zwei Jahren endlich geklappt hat. Aber es hat sich gelohnt. Das war wirklich eine sehr schöne Zeit – nun ist sie leider bald vorbei.“

Die Familie Eschhues hatte vor zwei Jahren einen ungewöhnlichen Triple geschafft. Gleich drei Familienmitglieder trugen parallel die Königswürde: Iris Eschhues beim Damenschützenverein, Tochter Pia als Kinderkönigin und eben Stefan als König des Schützenvereins Einigkeit.

Beim traditionellen Vogeldrehen wurden dem Vogel dann nicht nur so einige Schnäpse „auf die Krone gegossen“, sondern auch Namensvorschläge in den Raum geworfen. Durchsetzen konnte sich der amtierender König Stefan Eschhues selbst mit seinem Vorschlag „Mobirenica“

So ungewöhnlich der Name auch zunächst klingt, ist er zusammengesetzt aus den Vornamen der Ehefrauen möglicher Königsanwärter auf die Königswürde in diesem Jahr. „Mobirenica“ hat nun das letzte Quartier vor dem Schützenfest bei der Fahrschule Helling bezogen, Dort wartet er in den nächsten Wochen samt Königskette auf seinen Einsatz.