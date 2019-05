Nach einer theoretischen Einführung in die Thematik der Aufnahmetechnik von akustischen Musikinstrumenten werden die erworbenen Kenntnisse in die Praxis umgesetzt. Mit akustisch klingenden Instrumenten werden professionelle Aufnahmen gefertigt und bearbeitet. Der Kursus richtet sich an Anfänger, die keine oder nur wenig Erfahrung im Bereich von Tonstudiotechnik haben. Eigene PCs (Laptop) sowie Musikinstrumente können mitgebracht werden. Die Gebühr beträgt 49 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung unter www.musikschule-ochtrup.de möglich. Der Dozent Matthias Reuland ist diplomierter Tonmeister mit über 15 Jahren Berufserfahrung, unter anderem im Tonstudio der Landesmusikakademie NRW in Heek. Der Workshop beginnt um 10 Uhr im Schulungsraum der Villa Winkel, Winkelstr. 1.