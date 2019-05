Die ökumenische Woche für das Leben widmet sich in diesem Jahr dieser Thematik und die evangelische sowie die katholische Kirchengemeinde in Ochtrup nehmen daran teil. Sie konnten einen renommierten Fachmann für einen Vortrag mit anschließendem Gespräch gewinnen: Prof. Dr. Thomas Reker, Ärztlicher Direktor der LWL-Klinik in Münster, einer Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Am 15. Mai (Mittwoch) um 19.30 Uhr sind alle Interessierten dazu in die Bücherei St. Lamberti, Marktstraße 8, eingeladen. Der Eintritt ist frei.