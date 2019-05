 . . . legt der Bauer den Mais

Wenn der Sohn von Landwirt Thomas Ostendorf eine Schnute zieht, weil nicht er, sondern die Frau von der Presse auf dem Trecker mitfahren darf, muss es mit dem Gefährt irgendetwas Besonderes auf sich haben. Das Gespann, das an diesem Nachmittag über den Acker in der Wester rollt, hat es vor allem technisch in sich und sorgt deshalb auch beim technikaffinen Nachwuchs für Interesse. Und ganz nebenbei wird das Maislegen fast zum Kinderspiel.

Doch der Reihe nach. Normalerweise müsste Thomas Ostendorf den Acker aufwendig für die Aussaat vorbereiten. Zunächst würden die Reste der Zwischenfrucht untergearbeitet, dann Gülle ausgebracht, der Boden gepflügt und noch einmal mit der Egge bearbeitet, bevor der Mais in die Erde käme.

Strip-Till-Verfahren

Doch mit einem ganz modernen, GPS-gesteuerten Verfahren kann der Bauer nun drei Arbeitsschritte einsparen. Ganz klar: Billig ist das sogenannte Strip-Till-Verfahren nicht. „Das muss man einfach durchrechnen“, weiß Thomas Ostendorf, der dieses Verfahren erstmalig auf seinem Acker testet. Doch die Methode ermögliche eine wasserkonservierende Bodenbearbeitung. „In diesem Frühjahr und mit den Aussichten auf einen erneut trockenen Sommer ist das sicherlich nicht die schlechteste Option“, glaubt der Ochtruper an die neue Technik. Angeboten wird sie vom Lohnunternehmen Tillmann. Er selbst könne sich solch ein Gefährt – Kostenpunkt: rund 400 000 Euro – nicht leisten, betont Thomas Ostendorf. Aber er kann es nutzen.

So umkreist Fahrer Bernd Janmieling an diesem Nachmittag mit dem Schlepper das Ostendorfsche Feld und erfasst digital die Daten des Ackers. Im Anschluss füttert er den Bordcomputer mit genauen Angaben zur auszubringenden Güllemenge. Und dann geht es los. Der Fahrer kann die Hände vom Steuer nehmen. Wie von Geisterhand richtet sich das Gefährt auf dem Acker aus. Hinter den Schlepper hat Bernd Janmieling ein Güllefass mit einem achtreihigen Parabelschar gespannt. Diese hebt den Boden leicht an, lockert ihn dort, wo das Maiskorn abgelegt werden soll und legt gleichzeitig zwei Güllebänder in den Boden. Während eines der Bänder in zehn bis 15 Zentimetern Tiefe liegt, befindet sich das zweite in einer Tiefe von 20 bis 25 Zentimetern. Das Maiskorn wird bei einer zweiten Fahrt über den Acker punktgenau neben dem ersten Gülleband positioniert, so dass es nach der Keimung direkt an die benötigten Nährstoffe gelangt. Das zweite Gülleband liefert später den tieferen Wurzeln weitere Nährstoffe. Damit letztere auch dann noch enthalten sind, verwendet das Lohnunternehmen einen Stickstoff-Stabilisator, der verhindert, dass die Nährstoffe im Boden ausgewaschen werden.

Der Schlepper hat mittlerweile die erste Bahn absolviert, lässt sich von Bernd Janmieling wenden und positioniert sich dann schon wieder selbstständig für die zweite Bahn – selbstverständlich exakt neben der ersten. „Bei diesem Verfahren benötigt der Mais größtenteils bis zur Ernte fast keinen Dünger mehr“, weiß Bernd Janmieling.

Daten fürs Maislegen

Die Daten der Gülle-Fahrt werden im Anschluss auf einem USB-Stick gespeichert und kommen kurze Zeit später beim Maislegen wieder zum Einsatz. Dann weiß der Bordcomputer haargenau, wo die Güllebänder liegen und wo dementsprechend das Maiskorn platziert werden muss. Dieses Verfahren werde nach und nach immer beliebter, erzählt Markus Janmieling. So befuhr der Lohnunternehmer im ersten Jahr, in dem das Strip-Till-Verfahren zum Einsatz kam, 200 Hektar, im zweiten Jahr waren es schon 300 Hektar Maisacker. „Das schöne ist, dass wir den Mineraldünger einsparen und die Gülle dahin kommt, wo sie benötigt wird“, findet Thomas Ostendorf. Das hilft dem Landwirt natürlich auch, denn der Gesetzgeber macht hier strenge Vorschriften.

Und Ostendorf Junior? Der durfte nach kurzer Wartepause am Ackerrand wieder auf dem Trecker mitfahren. Der Nachwuchs muss sich schließlich mit der neuen Technik vertraut machen. Da macht die Frau von der Presse gerne Platz.