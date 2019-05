Suizidäußerungen ernst nehmen

Es ging um das Thema „Suizid“, das gern tabuisiert wird. „In der Politik und im Fernsehen wird zwar offen darüber diskutiert. Aber für Betroffene ist es ein großes Tabu. Hinterbliebene zum Beispiel tun oft alles, um den Suizid ihres Angehörigen zu vertuschen“, bemerkte Reker .

„Deshalb war es uns auch wichtig, dieses schwierige Thema in den Fokus zu rücken“, meinte Pastor Stefan Hörstrup. Anlässlich der „Woche für das Leben“ hatten die katholische und evangelische Kirchengemeinde zu dieser Veranstaltung unter dem Motto „Leben schützen, Menschen begleiten, Suizide verhindern“ eingeladen.

Thomas Reker erläuterte das Thema anschaulich und für jedermann verständlich. „Den eigenen Tod stirbt man nur. Aber mit dem Tod des anderen muss man leben“ zitierte er die Lyrikerin Mascha Kaléko . Das gilt besonders für den Tod eines geliebten Menschen. Und wenn dieser Mensch durch Suizid aus dem Leben geschieden ist, kommt noch die Frage nach dem „Warum?“ hinzu. „Diese Frage belastet und quält die Angehörigen ein Leben lang. Und am Ende gibt es keine Antwort“, erklärte der Facharzt.

Auch wenn sich die Zahl der Suizide im Laufe der vergangenen drei Jahrzehnte halbiert habe, würden laut Statistik bundesweit jährlich noch immer 10 000 Menschen Suizid begehen, nannte Dr. Reker Zahlen. Hinzu komme eine Dunkelziffer von etwa 3 000 Fällen. Wobei weniger Frauen als Männer zu den Betroffenen zählen. Die gefährdetste Gruppe seien ältere Männer. Auslöser könnten psychosoziale Faktoren wie zum Beispiel Verlust oder Trennung sein. Ebenso Erkrankungen, für die es keine Behandlung gibt, wie etwa eine Alzheimerdiagnose im Frühstadium. Psychische Störungen würden das Suizidrisiko ebenfalls vergrößern. Reker sieht darin sogar den Hauptrisikofaktor.

Es gebe aber auch verschiedene suizidale Krisen, fuhr er fort und nannte die akute Form, bei der es sich um einen zeitlich begrenzten Zustand handelt. „Es ist wichtig, die Menschen in diesen Krisen zu unterstützen. Hilferufe in Form von Suizidäußerungen sollte man unbedingt ernst nehmen“, appellierte der Arzt an seine Zuhörer. In einem solchen Fall solle man sich Zeit für den Betreffenden nehmen, ihm das Gefühl der Sicherheit geben und professionelle Hilfe organisieren. Jeder von uns könne in eine suizidale Krise kommen. Und da sei es wichtig, unbedingt darüber zu reden, betonte Reker.

Die Anwesenden erfuhren auch, dass sich schon die Philosophen der Antike mit dem Thema Suizid auseinandergesetzt haben. Wobei sie unterschiedliche Sichtweisen einnahmen. Während Aristoteles den Suizid moralisch verurteilte, zeigte Epikur Verständnis für einen solchen Schritt. Und Seneca zog ihn sogar dem natürlichen Tod vor. Die Christen des Mittelalters indes urteilten streng und brutal über Menschen, die ihr Leben freiwillig beendeten. Bei den Philosophen der Neuzeit gingen die Meinungen auseinander. Und seit Mitte des 20. Jahrhunderts steht nicht mehr die moralische, sondern die psychische Sicht im Vordergrund. „Heute verurteilt die Kirche zwar nach wie vor einen Suizid, aber nicht die Menschen, die diesen Schritt vollziehen“, erklärte Dr. Reker seinen interessierten Zuhörern. Im Anschluss an den Vortrag ging er auf verschiedene Fragen der zahlreichen Besucher ein.