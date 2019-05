Auch der Diskussionsbedarf im gut besetzten Tischviereck im Versammlungsraum des Rathauses II am Gausebrink hielt sich in Grenzen – und handfeste Kontroversen waren erst gar nicht auszumachen.

Schnell war man sich über die sogenannte Asphaltvariante beim Endausbau der Straßenoberfläche einig. Auch wenn die Anlieger für mehr Stellplätze (unter anderem im Bereich der Zufahrt zum Autismushof) als in dem Planentwurf vorgesehen votierten, werden es dennoch gleich mehrere Bäume zur gestalterischen Auflockerung in die Straße schaffen. Hier hat man den Vorteil, dass ein Anlieger „vom Fach ist“ und er gemeinsam mit Nachbarn einen Vorschlag zu den anzupflanzenden Baumsorten unterbreiten wird. Wichtig war einigen Bürgern, dass die Arbeiten tatsächlich noch im laufenden Jahr beginnen, wobei die Verwaltung darauf hinwies, dass ein Ende der Maßnahme wohl erst Anfang 2020 zu realisieren sei. Diplom-Bauingenieurin Bianke Kösters, die die Planungen mit Bauamtsleiterin Karin Korten vorstellte, war bemüht, auf einzelne Anregungen einzugehen (Standplätze für Straßenbeleuchtung, Straßenniveau, Haus- und Garagenzufahrten, Größe der Beete) und in eine überarbeitete Planung einzufügen. Wichtig war allen Anliegern, den Kreuzungsbereich Langenhorster Weg mit dem schon ausgebauten Buschlandweg näher zu betrachten. Der stellt im Moment für Begegnungsverkehr jeder Art tatsächliche Gefahren dar und ist zudem ist schwer einsehbar. Man will nach einem Ortstermin über eine mögliche Verschwenkung der Straßenführung nachdenken. Die Verwaltung sagte zu, nachdem die Ausschreibungsergebnisse vorliegen, die Anlieger schnell über die zu tragenden Kosten und den Ablauf der Maßnahme zeitnah auf dem Laufenden zu halten.