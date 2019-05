. . . passt der Bauer die optimale Zeit ab

Via Headset telefoniert er mit dem Büro vom Agrarservice Wessendorf in der Weiner oder sucht den telefonischen Kontakt mit Landwirten, die auf ihn und seine Mannschaft zur Grasernte warten. Telefoniert er mal nicht, beobachtet er bei den Fahrten durch die Bauerschaften ganz genau die Grasflächen oder hält Kontakt zu seinen Kollegen, die mit Häckslern, Transportern und Schleppern zur aktuellen Ernte ausgeschwärmt sind. Und dann sind da noch die Fragen des Berichterstatters, die er geduldig beantwortet – wenn das kein Multitasking ist.

„Wenn du Gras ernten willst, das den Kühen in der Milchproduktion so richtig hilft, also richtig Energie enthält, musst du die optimale Erntezeit abpassen. Der erste Schnitt ist für die Landwirte der wichtigste, da dieser die meiste Milch liefert“, erläutert er kenntnisreich. Das Wetter müsse stimmen, die Gräser dürften noch nicht in Ähren und Rispen stehen (heißt: Sie dürfen noch nicht blühen), weil dann der Zuckergehalt sinke.

Aber diese Ernte ist keine Spontanhandlung wie das häusliche Rasenmähen. Im Vorfeld und bevor die Maschinen ins Schneiden und Rollen kommen, setzt sich der Landwirt oder der beauftragte Agrarservice mit Jägern in Verbindung. Im höher werdenden Gras legen um diese Jahreszeit Rehe gerne ihre Kitze ab. Auch Vögel haben Brutzeit und suchen wie andere Tiere vorübergehend Schutz. So laufen die Waidmänner mit Hunden die Flächen ab, haben Papier- und Plastiktüten aufgestellt oder sogenannte Pieper installiert, die mögliche Tierunfälle vermeiden sollen. „Vergrämen ist besser als der Tod“, bemerkt dazu der ASW-Fachmann.

Dann muss das alles in einem logistischen Kraftakt gestemmt werden. Wo können welche Großgeräte vom Grasmäher, über Häcksler bis hin zu den von großen Schleppern gezogenen Erntewagen oder den Ladewagen, die das Gras im Einmannverfahren direkt aufnehmen und weiter zerkleinern können, am effektivsten eingesetzt werden? Nach dem Schnitt muss das Erntegut auf den Flächen zum schnelleren Trocknen gewendet, lange Liegezeiten des abgemähten Grases auf den Feldern vermieden werden, da sonst zu viel Zucker verloren geht und die Silagequalität vermindert wird.

Und nicht zu vergessen das Schwaden der Silage. Bei diesem Vorgang wird das Gras zusammengeharkt und in die sogenannten Schwaden abgelegt. Das sind die geordneten Reihen mit geschnittenem Gras, die jetzt allerorten auf den Wiesen zu entdecken sind und die weitere Erntearbeiten erst möglich machen. Schneiden und abfahren ist das eine, aber der kontrollierte Gärungsprozess ist genauso wichtig, weil er die Futterqualität entscheidend bestimmt. „Grasschnitt wird hier in der Gegend zumeist in Fahrsilos gelagert. Hier wird Schicht um Schicht präzise aufgetragen und dann exakt verdichtet. Ist das Silo gefüllt, heißt es, schnell das Ganze mit Planen luftdicht zu verschließen, damit ein optimaler Gärungsprozess abläuft, der entscheidend ist für Futtergüte und Haltbarkeit. „Es gilt alles zu vermeiden, was Pilzen und Hefen die Überhand gewinnen und das Futter verderben lässt“, beschreibt Michael Struck, wie wichtig hier die einzelnen Abläufe miteinander harmoniert werden müssen.