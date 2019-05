Nein, bei der täglichen Arbeit in der Lokalredaktion Ochtrup laufen ihr eher selten Promis über den Weg. Anders sieht es da in der Mantelredaktion der Westfälischen Nachrichten in Münster aus, wo Redakteurin Doerthe Rayen arbeitet.

Die Schüler des achten Jahrgangs hatten zahlreiche Fragen im Deutsch- und Politikunterricht vorbereitet. So wollten die Jugendlichen etwa wissen, welche Ausbildungsmöglichkeiten es bei der Zeitung gibt, wie die Bezahlung ist, welche Themen die Redakteurinnen besonders spannend finden. Sie erfuhren zudem, wie unterschiedlich ein Tag in der Lokal- und der Mantelredaktion sein kann und warum manchmal die Fußballergebnisse vom Vorabend nicht in der Zeitung stehen. Bereitwillig gaben die beiden Redakteurinnen Auskunft und ließen sich von den Jugendlichen ins Kreuzverhör nehmen.

Zum Schluss hatten sie für die Achtklässler und ihre Lehrer noch eine Aufgabe: Die Schüler sollten innerhalb einer Woche ein Klassenfoto aufnehmen, das in irgendeiner Art und Weise das Thema Zeitung aufgreift. „Das schönste Foto erscheint bei uns im Blatt“, versprach Anne Steven .

Die Klasse 8d mag es sportlich. Foto: Eva Nayda

Doch wie das manchmal so ist mit den Versprechen: Die sind manchmal gar nicht so leicht einzuhalten. Die Redakteurinnen konnten sich nämlich nicht entscheiden, welche Klasse das schönste Foto gemacht hatte. Deshalb landen heute gleich drei Fotos in der Zeitung.

Die Aufnahme der 8c (Annette Prange) gefiel am besten. Die Jugendlichen hatten sich Zeitungshüte gebastelt und stellten auf einem Plakat fest „Zeitung zieht an“ und „Zeitungen sind die Sekundenzeiger der Geschichte“. Die Klassen 8a und 8b (beide Tanja Homann-Figur) lieferten ein Gemeinschaftsprojekt ab.

Schön stellten sie die Print- und die Digitalausgabe der Westfälischen Nachrichten gegenüber. Beim Schnappschuss der 8d (Christian Reckenfelderbäumer) bewiesen die Jugendlichen sogar ihr sportliches Können und lasen selbst im Spagat entspannt ihre Zeitung.