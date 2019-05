Kein Luxus, sondern ein Zweckbau

Es war ein großes Scheuern und Wienern am Freitagvormittag im Ortsteil Langenhorst: Nicht nur der Kindergarten St. Michael putzte sich für sein Jubiläum an diesem Wochenende heraus, auch die Feuerwehrleute legten für die Einweihung des Gerätehauses ein weiteres Mal Hand an. Blitze­blank erstrahlten die Fenster am Nachmittag, als die geladenen Gäste zum feierlichen Akt schritten.

Allerdings mussten sie ein wenig warten, bis es dann offiziell wurde: Projektleiter und Architekt Efstathios Simon steckte auf der Autobahn fest – und mit ihm der große Hausschlüssel. Aber die Anwesenden wussten die Zeit gut zu überbrücken, bis Bürgermeister Kai Hutzenlaub dann seine Grußworte sprechen konnte.

Nach einem kurzen Rückblick nutzte das Stadtoberhaupt – in Feuerwehruniform – die Gelegenheit, den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr vor allem für ihr Engagement und die vielen Helferstunden während der Bauzeit zu danken.

„Wir haben es geschafft“, reihte sich alsdann Efstathios Simon in die Reihe der Festredner ein und verwies noch einmal darauf, „dass das Schild des Löschzuges Langenhorst bewusst aus dem alten ins neue Gebäude übernommen und sichtbar dort in Szene gesetzt worden ist.“

Wie ein „Wanderpokal“ wurde anschließend der übergroße Schlüssel weitergereicht. Von Simon an Wehrführer Andreas Leusing, der in seinem Fazit vor allem lobte: „An jeder Baustelle geht mal etwas schief. Auch hier. Aber es konnten immer im Einvernehmen gute Lösungen gefunden und umgesetzt werden.“

„Das neue Feuerwehrgerätehaus mag vielen sehr groß und imposant erscheinen“, gab Löschzugführer Ralf Hagemann die Stimmen aus der Bevölkerung wieder. „Aber überzeugen Sie sich selbst“, forderte er die Gäste auf, „wir haben hier keinen Prachtbau, es gibt keine überflüssigen Dinge, es ist ein funktionaler Zweckbau, der Platz bietet. Zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Und davon konnte beim alten Feuerwehrgerätehaus schon lange nicht mehr die Rede sein.“ Zumal, so schmunzelte Hagemann, „die Steuergelder ja auch in Ochtrup geblieben sind, da viele ortsansässige Unternehmen an der Errichtung des Haues beteiligt waren. Und das Langenhorster Feuerwehrgerätehaus ist ein Modell für den wirklich notwendigen Umbau in Ochtrup.“

„Brot und Salz, Gott erhalt‘s“, wünschte Reinhold Wuff, Gruppenführer der zweiten Gruppe der Ehrenabteilung, der gemeinsam mit Annalena, dem einzigen Mädchen in der Langenhorster Jugendfeuerwehr, einen alten Brauch aufleben ließ und den Kameraden selbst gebackenes Brot überreichte. Schließlich dann segneten Stefan Hörstup für die katholische und Imke Philipps für die evangelische Kirchengemeinde die neuen Räumlichkeiten: „Hier gibt es jetzt alles, was notwendig ist“, befand in der Segensfeier Hörstrup, übrigens ebenfalls Mitglied der Wehr: „Keine goldenen Badewannen, aber vieles, das man gebrauchen kann, um das Hab und Gut anderer mit Gottes Hilfe zu schützen.“