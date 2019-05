Das war mal ein putziges Bild in der Stiftskirche in Langenhorst am Samstagmorgen. Oben auf der Orgelbühne zappelten viele bunte und mit Gas gefüllte Luftballens – die waren angebunden. Und unten im Kirchenraum, in den voll besetzten Bänken, zappelten viele Kinder, Erzieher, Eltern, Großeltern, Freunde und Gäste – die waren nicht angebunden. Gott sei Dank.

Denn sie alle waren gekommen, um den 50. Geburtstag des Kindergartens St. Michael zu feiern – zuerst mit einem Wortgottesdienst und dann nach einem Umzug, musikalisch begleitet vom Christlichen Posaunenchor, auf dem Gelände und in dem schönen alten Gebäude an der Hauptstraße in Langenhorst.

Gudrun Meyer , die Leiterin der Kindertagesstätte, brachte es für viele auf den Punkt: „Wir sind ganz schön aufgeregt und hoffen, dass es bald losgeht und sich die vielen Vorbereitungen mit der Unterstützung von so vielen Menschen auch gelohnt haben.“

Thematisch und kindgerecht aufbereitet ging es mit der Geschichte vom „Kleinen Wir“ vor allem um das Motto der Geburtstagsfeier „Wir knüpfen ein buntes Netz, das uns verbindet.“ Locker und fröhlich sangen und beteten große und kleine Gottesdienstbesucher gemeinsam. Bürgermeister Kai Hutzenlaub dankte den Erzieherinnen und lobte die gute Kooperation zwischen Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung und der Stadt Ochtrup.

Kindergartenverbundleiterin Annette Holtmann freute sich nicht nur über die vielen aufgeregten Kinder und die engagierten Erzieherinnen und unterstützenden Eltern, sondern betonte auch die wichtige Zusammenarbeit mit den Bürgern und Vereinen in Langenhorst und Welbergen für den „Kindergarten im Dorf“. Und eine Packung Kaffee für die Erzieherinnen neben anderen Geschenken der Kirchengemeinde hatte sie auch mitgebracht.

Lediglich Pfarrer Stefan Hörstrup wirkte zwischenzeitlich überrascht und nachdenklich. Denn seine Fragen, ob sich die Kinder im Kirchenrund schon einmal im Kindergarten gefreut oder gar gelacht hätten, erhielt keine rechte Antwort. „Okay, dann lautet wohl das pädagogische Konzept in den 50 Jahren Erziehungsanstalt St. Michael: Bescheidenheit und Zurückhaltung.“ Er musste dann aber doch erleichtert schmunzeln, als tatsächlich ein erst zaghaftes, dann aber immer lauter werdendes „Ja“ erschallte, als er nachfragte, ob die Kinder denn gerne in den Kindergarten St. Michael gingen. Auch für ihn war das Thema „Das bunte Netz knüpfen“ ein wunderbares Bild für die beabsichtigte pädagogische und praktische Arbeit.

Nachdem die eingangs erwähnten Luftballons an die Kinder verteilt und die draußen vor der Kirche mit Wunschkarten endlich losgelassen wurden und in den Himmel steigen konnten, begann ein ganz buntes und abwechslungsreiches Festprogramm in und um das schöne alte Haus an der Hauptstraße, dem man – wie übrigens auch den Kindern – die 50 Jahre so gut wie nicht ansieht.