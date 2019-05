„Tradition ist doch alles andere als verstaubt“, brachte es eine Besucherin im Leineweberhaus auf den Punkt. Und unterstreicht damit das Motto des diesjährigen Internationalen Museumstages „Museen – Zukunft lebendiger Traditionen“.

Munter ging es am Sonntag auf Ochtrups Straßen zu. An vielen Stellen wiesen bunte Luftballons den Weg: ob zum Stadtarchiv in der Villa Winkel, vorbei an der Baustelle zum Töpfereimuseum , ob vor dem Leineweberhaus, dem Puppenmuseum, und und und. Die meisten Besucher – an erster Stelle Familien – hatten sich bei dem warmen Frühsommerwetter auf die Fiets geschwungen und radelten die neun Stationen – oder zumindest einen Teil davon – gemütlich ab. Vielfach war ein Päuschen im Freien bei Kaffee, Kuchen oder einem kalten Getränk möglich, bevor‘s wieder weiterging.

„Es sind viele kleine Grüppchen, die regelmäßig bei uns reinschauen“, freut sich beispielsweise Tanja Withut im Töpfereimuseum. „Dass es dann eine überschaubare Anzahl von Interessenten ist, erleichtert es uns, mit jedem in Ruhe zu arbeiten oder auf Fragen auch mal umfassender Auskunft geben zu können.“

Besonders der Nachwuchs war vom Töpfereimuseum begeistert und genoss dort die Zeit im Garten, um sich an einem Tonklumpen auszuprobieren. „Gar nicht so einfach, daraus etwas Vernünftiges herzustellen“, schmunzelte ein Junge. Er hatte sich drei Mal an einer Schale versucht – und sich letztlich für eine Platte mit Handabdruck entschieden.

Andere dagegen nahmen die Herausforderung an und formten solange, bis das gewünschte Stück dann doch unter ihren Händen entstanden war. „Es ist eine gute Gelegenheit, sich umzuschauen“, lacht Tanja Withut. „Wir bieten ja auch Ferienaktionen und Töpferkurse an. Allerdings können wir uns dabei über mangelnde Resonanz nicht beklagen.“

Viele ältere Besucher genossen derweil die Fahrt im historischen Bus, der sie von einer zur nächsten Station kutschierte. Eine kleine Stadtrundfahrt inklusive. „Ich komme aus der Branche, deshalb war es für mich interessant, das Leineweberhaus zu besuchen“, erzählt ein Niederländer, den es mit seiner Frau an diesem Sonntag in die Töpferstadt verschlagen hat. Die alten Fotos und Stoffmodelle, aber auch das Hemd eines Helfers im Leineweberhaus aus Brennnesseln wecken sein Interesse.

Schnell gebrochen war der Bann bei den Lichtmalern. „Gut behütet“ konnten sich Interessenten dort mit einer individuellen Kopfbedeckung ablichten lassen. Bürgermeister Kai und Tochter Marlen Hutzenlaub blieben da nicht die einzigen, die den Tag mit diesem außergewöhnlichen Angebot in einen geeigneten Rahmen fassten.