Die „Wilde 13“ hat männliche Katecheten

Lea, Deike, Eric, Maris, Lenn und Konrad kommen bald zur Kommunion. Damit sie wissen, was das genau bedeutet und was sich für sie ändert, treffen sie sich seit Anfang Dezember zu vorbereitenden Gruppenstunden. Eines unterscheidet ihre Gruppe aber im Wesentlichen von den anderen 14: Auf ihrem Weg zur Erstkommunion werden sie von zwei männlichen Katecheten begleitet.

Thomas Leusder und Martin Holtmann widmen sich mit viel Geduld und Witz ihren sechs Schützlingen. Ungewöhnlich ist es für die beiden nicht, eine Gruppe zu leiten. Traditionell übernehmen das in Ochtrup aber meistens Frauen. „Man bekommt dadurch die Chance, den Kindern den katholischen Glauben so mitzugeben, wie man ihn selbst versteht“, benennt Martin Holtmann den Ansporn für sein Engagement. Der 36-Jährige war bereits vor drei Jahren Katechet, da sein Sohn ihn damals darum bat. Dieses Mal kam es von ihm aus, doch seine Tochter Deike freut es umso mehr, dass ihr Papa immer mit dabei ist.

Thomas Leusder wurde mehr oder weniger von seiner Frau dazu angestiftet, als Katechet einzusteigen. Als er hörte, dass er nicht der einzige männliche Katechet sein würde, sei er erleichtert gewesen.

Die Besprechungen mit den Katechetinnen der anderen Gruppen waren anfänglich etwas ungewohnt, erinnert sich Thomas Leusder. Die beiden Leiter der Kommuniongruppe 13 haben mittlerweile aber ihren Platz zwischen all den Frauen gefunden und sind sogar zu Freunden geworden.

Ihre Verabredungen hat die „Wilde 13“, wie sie sich selber nennen, in unregelmäßigen Abständen mal in der Kirche mit allen anderen und dann wieder in der Kleingruppe im Georgsheim. Eric gefällt die gemeinsame Zeit in der „Wilden 13“ immer noch am besten.

Jüngst stand eine Gruppenstunde ganz im Zeichen des Brotes. Nach einem einleitenden „Vater unser“ ging es ans Teigkneten. Deike und Lea formten die klebrige Masse und gaben dann mit Hilfe ihrer Väter und Kommunionkatecheten kleine Teiglinge an die Jungs raus. Mit nur wenigen Handgriffen legte die „Wilde 13“ ihr Zupfbrot zusammen. Gemeinsam ging es in die Küche des Georgsheims, damit die Brötchen den sicheren Weg in den Ofen finden.

In der Zeit, in der die Teiglinge zu goldbraunen Leckerbissen wurden, gönnten Martin Holtmann und Thomas Leuder den 9-Jährigen eine kurze Auszeit.

„Als Team sind wir stark“, schwärmt Thomas Leusder von dem Zusammenhalt in der Gruppe. An manchen Tagen sei es natürlich etwas schwieriger, die Kinder bei Laune zu halten, aber allgemein meistern die Männer die Herausforderung souverän. Martin Holtmann ist vor allem davon angetan, was die „Wilde 13“ schon über die eigene Religion weiß: „Man wundert sich wirklich, was von so kleinen Leuten schon alles kommt“.

Die fertigen Brötchen verköstigte die Gruppe übrigens gemeinsam wie bei einem Abendmahl. Die Kinder erfuhren zudem noch etwas über den Stellenwert des Brotes in der katholischen Kirche. Zum Ende der Gruppenstunde kramten Martin Holtmann und Thomas Leusder noch schnell die Liederhefte heraus, um sich mit ihren Erstkommunionkindern schon mal auf ihren großen Tag einzustimmen.