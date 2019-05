Volk wartet gespannt auf neuen König

Die Amtszeit des Königspaares Theo und Agnes Tillmann neigt sich am Sonntag nach zwei Jahren dem Ende zu. Nachdem in den vergangenen Wochen das Schützenfest ausgegraben durchgeführt, die Vogeltaufe vorgenommen und der Wein probiert wurde, war auch das Rosen machen der Vereinsdamen ein vielversprechender Auftakt.

Dem Festvorstand 2019 unter der Leitung von Oberst Bernd Regelmann gehören an: als Hauptmann Norbert Post ; als Adjutanten Michael Holtmann und Hannes Witt. Fähnriche sind Maik Hörstmann, Michael Rotermann und Henning Lücker; Träger der alten Fahne: Heiner Holtmann, Josef Rotermann und Karl Tillmann. Als Festordner fungieren Stefan Duesmann, Markus Dilling, Bernd Janmieling und Hendrik Post.

Das Programm beginnt am Freitag (24. Mai). Alle Schützenbrüder treten um 18 Uhr zum Grünholen am Festzelt an, so die Mitteilung des Vereins. Anschließend schmücken die Damen das Festzelt. Für die Bewirtung sorgt der Festwirt Berno Wienefoet von der „Gaststätte „Bätenvoss“.

Am Samstag (25. Mai) um 17.15 Uhr treffen sich die Schützenbrüder mit Schüzenhut vor der Gaststätte Nobbenhuis zum gemeinsamen Kirchgang. Die heilige Messe für alle Verstorbenen, Vermissten und Gefallenen des Vereins beginnt um 18 Uhr. Für die Schützen sind in der Kirche Plätze reserviert. Alle Mitglieder werden gebeten, an der Messe teilzunehmen.

Danach treten die Schützen um 19.30 Uhr zum Einholen der Maibuchen an. Um 21 Uhr beginnt der erste Höhepunkt des Schützenfestes. Lau-Brechte lädt ein zum großen öffentlichen Festball mit dem DJ Team von „Schönnebeck Events“.

Am Sonntag (26. Mai) treten die Schützen um 10 Uhr am Festzelt zum Wegbringen des Vogels an. Um 13 Uhr folgt ein weiteres Antreten am Festzelt mit Handstock (geschmückt mit Eichenlaub) zur Kommandoübergabe an den Oberst und zum Einholen der Fahne.

Daraufhin wird das noch amtierende Königspaar abgeholt (Bustransfer). Um 16 Uhr beginnt das Vogelschießen auf dem Festplatz, wo auch nach dem Ringen um die Königswürde die neue Majestät proklamiert wird.

Für die musikalische Unterhaltung unter der Vogelstange sowie für die Straßenmusik sorgen die Stadtkapelle Ochtrup und der Spielmannszug Weiner Schützen. Nach der Proklamation des neuen Königs klingt der Abend unter Begleitung der Stadtkapelle Ochtrup mit einem Kommers aus.

Am Montag (27. Mai.) findet der Familienfrühschoppen ab 11 Uhr und für die Kleinen des Schützenvereins die Kinderbelustigung mit großen und kleinen Überraschungen im und am Festzelt statt. Für 19.30 Uhr ist die Polonaise zum Festzelt angesetzt, gefolgt vom großen Festball um 20 Uhr mit den geladenen Gästen des Königs. Es spielt die Band „Cadillac“.

Am Dienstag (28. Mai.) treten die Schützen um 10 Uhr am Festzelt an, um danach einen Ausflug durch den Vereinsbezirk zu unternehmen.

Das Schützenfest 2019 des Schützenvereins Lau-Brechte klingt um 19 Uhr mit dem traditionellen Hühnersuppe-Essen aus.