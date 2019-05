Auf dem Programm des Vereins standen die Besichtigung sowie Informationen über die Funktion der Ochtruper Kläranlage und ebenso Gespräche zu Fragen des Umweltschutzes.

Auf dem Rundgang entdeckten die Teilnehmenden, wie das Abwasser zunächst durch die mechanische Klärstufe von groben Teilen gereinigt wird. Anschließend zersetzen Bakterien auch die gelösten Schadstoffe im Wasser. „Die Tierchen, die nur unter dem Mikroskop sichtbar sind, vermehren sich innerhalb von 20 Minuten. In dieser Zeit verdoppelt sich der Bestand“, erzählte Feldevert den überraschten Zuhörern. Ein Teil der überschüssigen Bakterien werde in die biologische Klärstufe zurückgeführt, der andere Teil werde mit dem Klärschlamm in den Faulturm geleitet.

Nach 30 Tagen werde das torfartige Gemenge im Ibbenbürener Kraftwerk verbrannt. Mit einem kleinen Kraftwerk werde etwa die Hälfte der benötigten Energie selbst erzeugt. Nachdem das Wasser noch einmal durch eine Filteranlage gelaufen sei, werde es in den Kuhrietsbach geleitet. „Dort fließt es zur Vechte und weiter in die holländische Nordsee“, beschrieb Feldevert den Kreislauf der Natur.

Fragen des Umweltschutzes standen ebenfalls ganz oben auf der Agenda. Ein besonderes Anliegen des Klärmeisters war an diesem Nachmittag die Mitteilung, dass die Abwasseraufbereitung in zwei getrennten Systemen stattfinde. Alles Wasser von den Gullys und von Dachrinnen werde direkt in den Kuhrietsbach geleitet und nicht, wie viele Ochtruper vermuten, in die Kläranlage. „Deshalb bitten wir nachdrücklich darum, Wischwasser oder anderes mit Schadstoffen belastetes Wasser immer über die Toilette oder die Waschbecken zu entsorgen, damit es in der Kläranlage aufbereitet werden kann“, wandte sich Feldevert an das Publikum.

Wie sehr in der Anlage auf gute Wasserqualität geachtet wird, erfuhren die Teilnehmenden bei einer anschließenden Besichtigung des Labors, in dem an jedem Tag die Proben untersucht werden. Falls in dem eingeleiteten Wasser die zulässigen Grenzwerte überschritten würden, seien Strafzahlungen an die vorgesetzte Dienststelle fällig. „Aber wir mussten in den letzten 15 bis 20 Jahren kein Bußgeld zahlen“, betonte ein sichtlich stolzer Klärmeister.