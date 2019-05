Ich habe für mich wieder Demut gelernt

Ochtrup -

„Ich habe für mich vor allem wieder Demut gelernt aus den unterschiedlichen Hilfsprojekten für Leprakranke in Indien und den von der Welt Vergessenen in Nepal“, sagte Tera Stella Deetjen ganz unpathetisch und überzeugend am Dienstagabend in der Villa Winkel. Im mehr als dicht besetzten Vortagsraum der Volkshochschule ging es ihr darum, die Arbeit ihrer Organisation „Back to life“ vorzustellen. Die hiesige Volkshochschule und deren Mitstreiter beim Silvesterlauf, Doris Nollen Kuhlbusch und Ansgar Kuhlbusch, unterstützen deren Projekte.