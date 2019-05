Für das Klima gemeinsam in die Pedale treten

Vom 30. Mai (Donnerstag) bis zum 19. Juni (Mittwoch) sind alle eingeladen, ihre Fahrrad-Kilometer online zu sammeln. Innerhalb dieser drei Wochen versuchen die Teilnehmenden, so oft wie möglich in die Pedale zu treten und die zusammengeradelten Kilometer in einen Radelkalender der Homepage von Stadtradelnde einzutragen.

Mitmachen ist ganz einfach und auch nach Beginn der Aktionswochen noch jederzeit möglich. Dazu gründet man ein Team oder schließt sich einem bereits vorhandenen Team an. Zu finden sind alle bestehenden Teams auf der Homepage STADTRADELN.de/Ochtrup. Bürger, die sich als Einzelpersonen anmelden möchten, schließen sich zum Beispiel einfach dem bereits bestehenden „Offenen Team“ an. Hier kann jeder mitmachen, der in Ochtrup wohnt, arbeitet oder zur Schule geht. Als Unternehmen, Verein, Gruppe, Schulklasse oder Nachbarschaft können aber auch jederzeit neue Teams gebildet werden – je mehr, desto besser. Fragen zum Thema „Stadtradeln“ beantwortet Jan-Henrik Wiers vom Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt (Telefon 0 25 53 / 7 33 41).

Im Kreis Steinfurt nimmt Ochtrup zusammen mit den Kommunen Emsdetten, Hörstel, Horstmar, Ibbenbüren, Lotte, Metelen, Mettingen, Neuenkirchen, Rheine, Saerbeck, Steinfurt, Wettringen und Westerkappeln am Stadtradeln teil.

Am Ende der Laufzeit werden die geradelten Kilometer gezählt und die fahrradaktivsten Kommunen vom Klima-Bündnis ausgezeichnet. Die fahrradaktivsten Kommunalparlamente bilden eine Extra-Kategorie.

Der spielerische Wettbewerbscharakter bietet einen Anreiz, vor allem aber Spaß an der Sache, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad zu gewinnen und sich seine persönliche „Klimaschutz-Messlatte“ zu setzen – auch wenn man am Ende nicht zu den offiziellen Gewinnern zählt.

Einen weiteren Anreiz bietet die Stempelkartenaktion der Kommunen und Gastronomiebetriebe im Kreis Steinfurt. Wer mit dem Fahrrad eine der teilnehmenden Gaststätten oder Ausflugslokale ansteuert, erhält hier einen Stempel. Unter allen eingelösten Teilnahmekarten gibt es im Anschluss an die Aktion eine Verlosung mit attraktiven Preisen.