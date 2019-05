5000 Euro für Jugendprojekte

Ochtrup -

Zusätzlich zu den Sportförderrichtlinien und den allgemeinen Zuschüssen für Vereine, die sich an der Zahl der jugendlichen Mitglieder orientieren, hat die Stadt Ochtrup einen Betrag in Höhe von 5000 Euro für projektbezogene Jugendarbeit in den Haushalt der Kommune eingestellt (wir berichteten). Die Kommune erinnert in einer Pressemitteilung noch einmal daran, dass sich Vereine, Verbände und Gruppen noch bis zum 30. Juni (Sonntag) mit einem konkreten Projekt im Bereich der Jugendarbeit bewerben können.