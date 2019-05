Das  lange Warten hat ein Ende

► Am Mittwoch (29. Mai) findet das Zeltfest „Mailight“ in Welbergen mit DJ „Disco Dennis“ statt. Einlass ist ab 21 Uhr.

►► Am Donnerstag (30. Mai) starten die Welbergener mit der traditionellen Schützenmesse in den Tag. Der Gottesdienst beginnt um 8.15 Uhr in der St.-Dionysius-Kirche. Antreten ist um 8 Uhr an der Gaststätte „Zum Kapellenhof“. Wie in den vergangenen Jahren wird die Messe durch die Musikverein Friedensklang-Ostendorf begleitet. Nach einer kurzen Stärkung übernimmt das neue Offizierscorps um 9.30 Uhr das Kommando. Nach der Ehrung und dem Gedenken an die verstorbenen Schützenbrüder marschieren die Schützen zur Vogelstange am Wettringer Damm (K 65), wo gegen 11 Uhr das Vogelschießen beginnt. Gesucht wird ein Nachfolger für den amtierenden König Markus Wieling und seine Königin Carmen Stricker . Der Schützenverein lädt auch alle Nichtmitglieder ein, das Ringen um die Königswürde zu besuchen und so „den Vatertag in fröhlicher und gemütlicher Runde zu beginnen“. Die Verantwortlichen im Schützenverein gehen davon aus, dass der Wettstreit gegen 13.30 Uhr entschieden ist, so dass im Anschluss die Proklamation des neuen Königspaares stattfinden kann. Danach geht es zurück zum Festzelt.

Gegen 16.30 Uhr heißt es an der Vogelstange „Hahn hoch“. Verdursten müsse aber niemand, so der Verein in seiner Pressemitteilung. Jeder sei eingeladen, mit zum Festzelt im Dorf zu kommen, um dort noch das eine oder andere Getränk zu sich zu nehmen, oder an den weiteren Feierlichkeiten teilzunehmen.

Nach einer kurzen Verschnaufpause treten die Schützen um 19 Uhr zur Polonaise und zum anschließendem Königsball an. Das Silberkönigspaar Mechtild und Bernd Vollenbröker habe hierzu einige Gäste eingeladen, schreibt der Verein. Für die musikalische Unterhaltung sorgt erstmalig die Band „Public Affair“.

►► Am Freitag (31. Mai) beginnt der Tag für die Schützen um 9 Uhr mit dem Antreten am Festzelt. Von dort geht es unter der Begleitung des Musikvereins Friedensklang zur Gaststätte Sandmann, um dort einen gemütlichen Frühschoppen abzuhalten. Für alle Vereinsdamen findet der Frauenfrühschoppen in diesem Jahr unter dem Motto „Hollywood“ von 11 bis circa 16 Uhr um Festzelt statt. Für Getränke und Unterhaltung werde gesorgt, versprechen die Vereinsvertreter. Die Damen werden um pünktliches Erscheinen gebeten. Um 19 Uhr zieht dann erneut eine Polonaise durchs Dorf. Anschließend findet der Königsball des neuen Königspaares mit geladenen Gästen statt. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Unterhaltungsband „6th Avenue“.

►► Am 1. Juni (Samstag) treffen sich die Schützen nochmals ab 11 Uhr auf dem Festzelt, um das Schützenfest mit einem Frühschoppen ausklingen zu lassen. „Erst wenn sich die Mitglieder am 3. Juni (Montag) um 18 Uhr treffen, um das Dorf abzuschmücken, bedeute dies endgültig das Ende des „lang ersehnten“ Schützenfestes.