Einstieg in die neue Saison ist sehr gut gelaufen mit einer Konkurszeit (das ist die Zeit, bis das erste Drittel aller gesetzten Tauben auf dem heimischen Schlägen sitzt) von 34 Minuten. Nur die Tauben, die in der Konkurszeit registriert werden, erringen einen Preis.

Die Schlaggemeinschaft Anton Münstermann / Alfons Schulte-Sutrum errang hauchdünn den ersten Konkurs vor Hermann Lütkehermölle und gegen 1075 Tauben in der Reisevereinigung Ochtrup-Metelen.

Die Tauben der 42 Züchter aus der RV Ochtrup-Metelen wurden um 8.15 Uhr bei sonnigem Wetter und Windstille auf die Reise in die Heimat geschickt. Nach drei Stunden und 46 Minuten Flugzeit erreichte die erste Ochtruper Taube den heimatlichen Schlag und wurde um 12.01 Uhr konstatiert. Somit wurde von der ersten Taube eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 82 Kilometer n in der Stunde erreicht.

Sehr gute Platzierungen auf diesem Flug erreichte die Schlaggemeinschaft (SG) Münstermann / Schulte-Sutrum mit dem 1. Platz, Hermann Lütkeherrmölle 2., 25. und 26.; Norbert Brosda 3., 10., 16., 24 und 29.; Ludger Wilpers 6.; Heinz Hörst 7.; Heinz Dinkhoff 8., 19., 22. und 23.; Franz Tillmann 11.; Marcel Wiggenhorn 12.; Heinz Eilert 13., 28. und 30.; Reiner Borgers 14. und 21.; Helmut Schneuing 15.; Andreas Pöhlker 17. und 27. und Theo Heufert mit dem 18. Platz.

Einige Züchter erreichten zum Teil sehr gute Ergebnisse mit einer Preisausbeute von 50 Prozent und mehr. Hier die herausragenden Leistungen im Einzelnen: Heinrich Krabbe 21 Tauben gesetzt/15 Preise, Heinz Eilert 16/10, Heinz Dinkhoff 36/22, Helmuth Zurich 30/18, Bernhard Zurich 10/6, Heinz Hörst 15/8 und SG Münstermann/Schult-Sutrum 21/11.

In der RV-Meisterschaft führt nach fünf von geplanten 14 Flügen Heinz Dinkhoff vor Norbert Brosda und Andreas Pöhlker. In der Weibchenmeisterschaft liegt Andreas Pöhlker vor Norbert Brosda und Egon Schrick. In der Jährigenmeisterschaft führt Norbert Brosda vor Ludger Wilpers und Egon Schrick.