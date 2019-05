Ein picke-packe-volles Programm

Ob nun das Tanz-Camp für Mädchen, das Kochen wie in 1001-Nacht, die Fahrradpuzzletour, Schnuppertrainings in Karate und Tischtennis oder der NaturCampus, um nur einige zu nennen: Das Ferienspaßangebot 2019, das Andreas Hermjakob (Musikschule), Timo Lobbel ( Volkshochschule ), Jörg Eßlage (Jugendcafé Freiraum) und Bürgermeister Kai Hutzenlaub jetzt für die Sommermonate vorstellten, lässt wahrlich nur wenige Wünsche offen. „Es sind über 60 Aktionen, ausgerichtet von 32 Kooperationspartnern und mit 300 Zeitstunden Programm für 1300 Teilnehmer“, hat sich Timo Lobbel die Mühe gemacht, das gesamte Spektrum in Zahlen zu fassen. Und die sprechen eigentlich für sich.

Bewährtes und Neues – vor allem aber seit Jahren Beliebtes – haben die Akteure in einen spannenden und abwechslungsreichen Freizeitrucksack für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren gepackt. „Im Gegensatz zu anderen Kommunen im Umland haben wir keine Probleme, genügend Teilnehmer für das Programm zu finden“, freut sich Jörg Eßlage über die traditionell gute Resonanz: „Es kommt fast gar nicht vor, dass wir etwas aufgrund mangelnder Nachfrage absagen müssen.“

Vielleicht liegt es daran, dass von der kulturellen bis hin zur sportlichen, von der technischen bis hin zur chilligen Sparte die gesamte Bandbreite kindlichen und jugendlichen Interesses berücksichtigt wurde. Geo-Cashing oder Outdoor-Cooking bei Night, ein Trickfilm- sowie ein Film-Workshop, Acrylmalerei und Bogenschießen – oder auch mal die schulfreie Zeit nutzen, um ein neues Instrument auszuprobieren. Wer die Wahl hat, hat die Qual.

Fester Bestandteil des Ferienspaßes ist wieder das KreativCamp im Stadtpark (15. bis 19. Juli), das Camp Music – vom 16. bis 18. Juli in Neuenkirchen –, aber auch die Kulturrucksack-Fahrradtour auf der Friedensreiter-Route (20. bis 23. August). Und wer wissen möchte, wie Redakteure arbeiten, kann sich für den Zeitraum 16. bis 18. Juli als Ferienreporter in der Lokalredaktion der Westfälischen Nachrichten anmelden.

„Das mannigfaltige Angebot hat sich in den letzten Jahren entwickelt und wächst eigentlich stetig“, freut sich Jörg Eßlage. „Die Kooperationspartner sind mit Spaß und vor allem mit einem enormen Engagement bei der Sache.“ Was auch Bürgermeister Kai Hutzenlaub stolz macht: „Ein Angebot dieses Umfanges spricht für die Attraktivität einer Stadt. Und die große Nachfrage spricht zudem für den Bedarf.“

Ab Montag (27. Mai) wird das 32-Seiten starke, farbige Heftchen an den Grund- und den weiterführenden Schulen verteilt. „Früh genug, dass Eltern und Kinder darin schmökern und sich das Passende aus dem Sortiment heraussuchen können“, haben die Organisatoren einen kleinen Zeitpuffer bis zum Anmeldedatum eingebaut.

Online wird die Übersicht ab heute Vormittag freigeschaltet. Die Anmeldungen sind allerdings erst ab 18. Juni (Dienstag) ab 8.30 Uhr möglich.

Angesichts der zu erwartenden Resonanz wird die Volkshochschule entsprechend Mitarbeiter für die telefonische Nachfrage und Reservierung sowie die persönlich notwendige Anmeldung bereitstellen. Möglich ist auch eine online-Anmeldung.

Kurse oder Workshops der Volkshochschule, die zum „normalen“ Programm gehören, sind bereits jetzt buchbar.