Erfolgsgeschichte wird fortgeschrieben

Stark nachgefragt sei auch die Beratung zur Abfassung von Patientenverfügungen, die der Hospizverein seit geraumer Zeit anbietet. Um dem gestiegenen Bedarf nachkommen zu können, würden im Herbst zwei weitere Mitglieder einen Lehrgang für diese Aufgabe besuchen, um dann das Beratungsangebot noch verstärken zu können, schreibt der Hospizverein im seinem Pressetext.

Eine positive Erfolgsgeschichte seien die regelmäßigen Bildungs- und Informationsveranstaltungen im Rahmen des öffentlichen Hospiz-Stammtisches. „Einmal reichte sogar der Platz im Bücherei-Forum nicht für die vielen Besucher aus“, erklärte Tenhumberg-Pleie .

Hospizkoordinator Dieter Lange-Lagemann teilte mit, dass mittlerweile mehr als 160 Mitglieder dem Verein angehören, davon etwa 40 Aktive, die das Vereinsleben mit ihrem Engagement wesentlich prägen und mitgestalten. Die Anzahl der Sterbebegleitungen sei im vergangenen Jahr wiederum auf einem hohen Stand verblieben, informierte Lange-Lagemann. Und das monatliche Trauercafé besuchten immer mehr Menschen regelmäßig.

Da das Büro an der Marktstraße intensiv von interessierten Bürgern und Vereinsmitgliedern frequentiert werde, solle die Öffnungszeit am Samstagvormittag beibehalten werden, regte die Versammlung nach einer kurzen Diskussion an.

Zügig und unkompliziert wurden die Neuwahlen zum Vorstand abgewickelt. Bestätigt wurde Johanna Tenhumberg-Pleie als Vorsitzende. Ihr Stellvertreter Peter Paßlick wurde ebenfalls wiedergewählt. Als Kassierer bleibt Stefan Weßling im Amt, ebenso wie Schriftführerin Karin Rasing. Als Beisitzende komplettieren wie bisher Ulla Deppen, Arnold Hoppe und Heidi Lütke-Uhlenbrock das Vorstandsteam, ebenso Christa Paßlick-Diercks, die für das ausscheidende Vorstandsmitglied Renate Mensing von der Versammlung gewählt wurde. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Nach zehnjähriger Mitarbeit im Vorstand wurde Renate Mensing aus ihrem Amt verabschiedet. Vorstand und Koordinator dankten ihr für ihr vielfältiges Engagement in den zurück liegenden Jahren. Am meisten freuten sich die Verantwortlichen darüber, dass Renate Mensing auch weiterhin für Aufgaben im Verein zur Verfügung stehe, heißt es abschließend im Pressetext.