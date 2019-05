„Es war uns eine Ehre“

► Das Festwochenende beginnt am Donnerstag (30. Mai) mit dem Ausgraben des Schützenfestes und dem Grün holen aller Schützenbrüder unter Führung von Hauptmann Guido Rauße. Hierzu treffen sich alle Schützenbrüder um 17.45 Uhr am Ehrenmal. Die Vereinsdamen kommen um 18 Uhr im Festzelt zusammen. Dort werden sie unter Leitung der Partnerin des Hauptmanns, Silke Rauße, und der amtierenden Königin Iris Eschhues das Rosen machen und das Schmücken des Festzeltes übernehmen. Für Musik ist gesorgt.

► Mit dem Wecken am Freitag (31. Mai) um 8 Uhr durch den Spielmannszug Weiner-Schützen und unter Führung der Adjutanten Andreas Gesing und Frank Heinendirk wird der nächste Schützenfesttag eingeläutet. Um 15 Uhr treffen sich alle Schützenbrüder am Festzelt zur Kommandoübergabe. Hauptmann Guido Rauße übergibt die Befehlsgewalt an Oberst Christian Mensing. Anschließend werden während eines Umzugs durch den Vereinsbezirk mit der Blaskapelle Gust und dem Spielmannszug Weine-Schützen die Vereinsfahne bei Fähnrich Stefan Schaten und der amtierende König Stefan Eschhues abgeholt.

Im Anschluss folgt der Kirchgang. Alle Vereinsmitglieder feiern um 17 Uhr im Gedenken an die Lebenden und Verstorbenen des Vereins ein gemeinsames Hochamt in der Marienkirche. Nach einem Umzug durch den Vereinsbezirk folgt um 18.30 Uhr die Ansprache des scheidenden Königs und Vorsitzenden Stefan Esch­hues am Ehrenmal am Kreuzweg und die Kranzniederlegung unter Mitwirkung des Spielmannszugs und der Blaskapelle Gust.

Wieder am Festplatz angekommen gilt es ab circa 19.30 Uhr, beim Flutlicht-Vogelschießen einen neuen König zu ermitteln. Währenddessen findet unter Mitwirkung der beiden Kapellen ein Platzkonzert statt. Um das leibliche Wohl der Besucher kümmert sich derweil Festwirt Gerd Nienhaus. Nach dem Königsschuss und der anschließenden Proklamation durch den Vorsitzenden Stefan Eschhues steigt ab 22 Uhr die öffentliche Schützenfestparty im Festzelt mit DJ Patrick Laurenz. Der Eintritt ist frei.

► Am Samstag (1. Juni) führen die Adjutanten Ralf und Dieter Brüggemann wiederum den Spielmannszug Weiner-Schützen ab 8 Uhr durch den Vereinsbezirk, um den nächsten Schützenfesttag einzuläuten. Um 10 Uhr treffen sich die Schützenbrüder, Vereinsdamen und Kinder des Vereins am Ehrenmal. Nachdem gemeinsam mit dem Spielmannszug das neue Königspaar abgeholt wurde, findet ein Familienfrühschoppen auf dem Festplatz statt. Dort gibt es nicht nur Freibier, sondern auch zünftige Blasmusik mit der „Ahler Dorfkapelle.“

Um 20 Uhr findet der Königsball mit der Emsdettener Tanzkapelle „Fun-Time“ statt. Dazu erwartet der Schützenverein neben den Gästen des Königspaares auch Abordnungen der Nachbarvereine Horst und Wall, Weiner, Wester und Waister Junggesellen. Der Eintritt ist frei.

► Am 2. Juni (Sonntag) steht dann noch als Abschluss das Auswerfen des Runkelkönigs an. Für Königin Anne Ermke und ihren König Thomas gilt es, einen Nachfolger zu finden. Nach dem traditionellen Hühnersuppe essen klingt das Schützenfest beim neuen König mit der Beerdigung des Schützenfestes aus.