„Diese Ausstellung ist es wert, sie nach Ochtrup zu holen“, meint die Vorsitzende des örtlichen Frauenbundes, Elisabeth Henrichmann , und deutet auf die Bildtafeln an den Wänden im Forum der Bücherei St Lamberti. Die Entwicklung der Frauenarbeit in Deutschland – von der Kaiserzeit bis heute – wird darauf dokumentiert. Ausstellungsbesucher bekommen einen Einblick in die Frauenarbeit zur Zeit der Industrialisierung, Frauenbildung im 19. Jahrhundert sowie den Weg der Frauen in die Politik. Aber auch Frauenarbeit während des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit werden beschrieben. Ebenso die Gleichberechtigung der Frauen, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehr und mehr Gestalt annimmt.

„Frauenarbeit hat viele Gesichter“, lautet der Titel dieser eindrucksvollen Wanderausstellung, zu deren Eröffnung am Mittwoch zahlreiche Frauen gekommen sind. Viele hatten einige Epochen selbst miterlebt. Manche erinnerten sich noch an die „Hausfrauenehe“. Sie entsprach den gesellschaftlichen Erwartungen der 1950er/60er Jahre. „Der Bericht der Bundesregierung über die Situation der Frau in Beruf, Familie und Gesellschaft aus dem Jahre 1966 bestärkte dieses Frauenbild“, wie es in der Ausstellung heißt. „Dieses zementierte Rollenverständnis hielt sich hartnäckig. Laut BGB hatte der Mann über alle Entscheidungen seiner Frau das Entscheidungsrecht. Bis 1977 benötigte die Ehefrau noch das Einverständnis ihres Mannes, wenn sie einen Beruf ausüben wollte“, bemerkt Karin Schlesiger .

Die Stadtarchivarin nimmt die Anwesenden mit auf einen spannenden Spaziergang durch die Geschichte der Frauenarbeit in Ochtrup. Sie spannt den Bogen in die vorindustrielle Zeit, als Ochtrup eine kleine Ackerbürgerstadt war. Durch die Textilindustrie habe Ochtrup ein rasantes Bevölkerungswachstum erfahren. Die Frauenarbeit während dieser Epoche sei eng mit der Firma Laurenz verknüpft. Frauen gingen nach dem Schulabschluss häufig in die Fabrik. Auch aus den Niederlanden und dem Ruhrgebiet seien sie nach Ochtrup gekommen. Schlesiger erinnert an den Bau des Marienheims, wo die jungen Frauen wohnten. Bis zu 18 in einem Raum war Standard. Die jungen Damen lernten im Marienheim außerdem Kochen, Waschen, Putzen und Nähen. Ganz im Sinne des gesellschaftlichen Rollenverständnisses von einer tüchtigen Hausfrau. Die Stadtarchivarin geht auch auf den betriebseigenen Kindergarten im Klarastift ein. Und auf die betriebliche Krankenkasse der Firma Laurenz. Die hatte das Unternehmen bereits 20 Jahre vor dem Start der gesetzlichen Krankenkasse eingeführt.

Stadtarchivarin Karin Schlesiger (l.) und Elisabeth Henrichmann, Vorsitzende des örtlichen Frauenbundes, eröffneten die Ausstellung. Foto: Irmgard Tappe

1897 wuchsen mit der Einrichtung der „Höheren Töchterschule“ die Bildungschancen der Frau in Ochtrup. Ab 1908 durften Frauen offiziell studieren. Lehrerin wurde ein beliebter Beruf, der gleichzeitig mit dem „Lehrerinnenzölibat“ einherging. Wenn eine Lehrerin heiratete, durfte sie ihren Beruf nicht weiter ausüben Dieses Gesetz sollte zwar bereits 1919 gekippt werden. Es hielt sich aber bis 1957. Das „Fräulein vom Amt“ unterlag ebenfalls diesen Bestimmungen. „Im Berufsbild der Frau hat sich Gott sei Dank einiges geändert. Aber von einer vollendeten Gleichstellung sind wir noch weit entfernt“, findet Elisabeth Henrichmann und appelliert an die Frauen, am Ball zu bleiben.