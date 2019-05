Tobias Hölscher gelingt der Königsschuss

Es war der königliche Ausfallschritt, der Tobias Hölscher am Sonntagabend lange vor der Tagesschau auf den Königsthron des Schützenvereins Lau-Brechte katapultierte. Der neue Regent gehört nicht eben nicht zu den Kleinen im Verein. Und obwohl sich die Schießmeister Hubert Albers und Christoph Wittmund redlich bemühten, Tobias Hölscher musste sich im beschriebenen Ausfallschritt am Gewehr etwas bücken. Aber das war letztlich die Siegerstrategie. Der Festvorstand konnte auch ein Liedchen von dem stattlichen neuen Schützenherrscher singen, denn es bedurfte zweier Anläufe, ihn auf die Schultern zum Jubeln zu hieven. Der Mann hat eben Format. Seine Mitregentin Jana Schwering kam ihm übrigens schon unter der Vogelstange sozusagen auf Augenhöhe entgegen, um ihn hoch oben auf den Schultern ihrer Freundinnen in die Arme zu schließen und in den allgemeinen Jubel miteinzustimmen.

„Das war ein spannender und fairer Endkampf, den sich Fähnrich Michael Rotermann und Karl-Heinz Dilling am Ende zäh, engagiert und kameradschaftlich mit dem neuen König lieferten“, fasste der 1. Vorsitzende Ingo Krabbe das Ringen um die Königswürde zusammen. Nach 246 Schüssen stand Tobias Hölscher dann als neuer König fest.

„Das sind heute ideale Bedingungen für ein prima Schützenfest“, hatte schon am frühen Nachmittag Ehrenvorsitzender Hubert Eilert prognostiziert. Er sollte Recht behalten. Bürgermeister Kai Hutzenlaub, Pfarrer Stefan Hörstrup und der scheidende Regent Theo Hillmann, Oberst Bernd Regelmann und der Vereinsvorsitzende Ingo Krabbe kamen zu Beginn des Wettbewerbs gerne ihren Ehrenschüssen nach.

Schnell füllte sich der schmucke Schützenplatz zusehends. Der Spielmannszug Weiner Schützen und die Stadtkapelle Ochtrup spielten sich die musikalischen Bälle zu und brachten die große Schützenfamilie und ihre Gäste in rechte Feierlaune, die dann nach der Proklamation in einem gemütlichen Kommers ausklang.