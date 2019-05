Grund zum Jubeln bei den Grünen

„Nur noch wenige Sekunden.“ Die erste Beigeordnete Birgit Stening schaut gemeinsam mit Anne Feismann, Vorsteherin des Briefwahlvorstandes, auf ihr Handy. Der Countdown läuft.

Bereits zwei Stunden zuvor waren die rund 20 Wahlhelfer am Sonntagnachmittag im Briefwahlraum des Rathauses II am Gausebrink zusammengekommen, hatten die wesentlichen Abläufe in Ruhe durchgesprochen. Die Stimmung ist gelöst. Man kennt sich, viele sind nicht zum ersten Mal dabei.

„Der Anteil der Briefwähler bei dieser Europawahl ist enorm. 22 Prozent, das ist bisher die höchste Quote für eine Europawahl in Ochtrup“, hat Ordnungsamtsleiter Manfred Wiggenhorn registriert. Selbst aus England, so ist an den Briefmarken und dem Stempel deutlich zu erkennen, sind die roten Umschläge in der Töpferstadt gelandet. „Einen sehr hohen Briefwahlanteil hat vor allem dieses Mal die Wester“, ergänzt Wiggenhorn die Statistik.

Im DRK-Kindergarten am Gausebrink gibt es beim aktuellen Urnengang ebenfalls eine Besonderheit. „Hier geben die Bürger ihre Stimmen repräsentativ ab“, erläutern Manfred Wiggenhorn und Birgit Stening. Heißt: Die Ochtruper bekommen – je nach Wahlberechtigtem – verschiedene Stimmzettel ausgehändigt. Unterteilt beispielsweise nach Alter und Geschlecht. „Trotzdem findet die Wahl natürlich anonym statt. Das ist gewährleistet“, betonen die Stadtvertreter.

Dass viele Bürger ihr Wahlrecht an diesem Sonntag wahrnehmen, zeigt sich daran, dass bei Manfred Wiggenhorn gleich mehrfach das Handy klingelt. „Um 16 Uhr wurden in der Oster Stimmzettel nachgefordert“, sagt der Ordnungsamtsleiter. „In der Regel rechnen wir nach Abzug der Briefwähler mit einer Beteiligung von 80 Prozent“, sagt Birgit Stening. Da scheinen sich in der Oster dann doch wohl einige Menschen mehr auf den Weg gemacht zu haben. Ein gleiches Bild gab es dann um 17.30 Uhr, kurz vor der Schließung der Lokale, in Welbergen. Auch dort lautete die Bitte: „Wir brauchen dringend weitere Stimmzettel.“ Kein Problem, Manfred Wiggenhorn war gewappnet.

Ab 18 Uhr ging es dann Schlag auf Schlag, die ersten Ergebnisse aus den Wahllokalen lagen bereits eine halbe Stunde später vor. Die CDU geht in Ochtrup als stärkste Partei aus der Europawahl hervor. In der Gaststätte Bätenvoss erhielt sie sogar 61,13 Prozent der Stimmen. Die Gewinner auf ganzer Linie sind die Grünen: Durchweg einen zweistelligen Prozentanteil erzielten sie in den Wahllokalen. Ein etwas anderes Bild ergab die Auszählung bei den Briefwählern: Hier votierten 44,28 Prozent der Wahlberechtigten für die CDU, die SPD lag mit 19,79 Prozent auf Platz zwei und die Grünen mit 16,42 Prozent an dritter Stelle.

Dennoch verloren bei der Europawahl 2019 auch in Ochtrup die CDU und noch deutlicher die SPD Stimmen gegenüber 2014. Die Grünen dagegen konnten mit einem deutlichen Siegerlächeln auf den Lippen den Abend ausklingen lassen. Die FDP und die AfD verdoppelten ihr Ergebnis, leicht legte Die Linke zu.