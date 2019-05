Termin-Jonglage für Bank und Weg

„Viele haben uns angesprochen, ob wir den vielleicht wieder befahrbar machen könnten“, erinnert sich Maike Münstermann vom Vorstand. „Der war auch wirklich schon sehr zugewachsen“, ergänzt Jonas Merselt. Er und sein Vorstandskollege Simon Hoffstedde haben den erneuerten Weg bereits getestet und sind mit ihrem Ergebnis mehr als zufrieden. Die 72-Stunden-Aktion musste die Landjugendlichen in diesem Jahr allerdings um vier Wochen vorziehen. Denn am vergangenen Aktionswochenende waren viele Mitglieder beim Sternmarsch im benachbarten Sellen eingespannt. „Schützenfest geht vor“, meint Simon Hoffstedde mit einem Augenzwinkern. Die Aktion ganz ausfallen zu lassen, kam aber ebenfalls nicht in Frage. Deshalb arbeiteten die Jugenlichen also vor.

Und das Freischneiden des Weges alleine, reichte den Ehrenamtlichen als Herausforderung nicht. Sie installierten außerdem eine Sitzgelegenheit. An der Stelle, wo einst die „Museschür“ stand, schmückt jetzt ein Tisch mit zwei Bänken den Platz.

Ganz fertig bekommen hat die Welbergener Landjugend die Bank am vorgezogenen Termin dann aber doch nicht. In den vergangenen Wochen wurde deshalb „immer mal wieder etwas hinzugefügt“. Zuletzt kamen die Schutzkappen an ihren Platz. Geplant ist jetzt noch eine Gravur mit dem Schriftzug der KLJB Welbergen. Außerdem wollen die Jugendlichen ein Schild aufstellen, das Besucher bittet, den eigenen Abfall wieder mitzunehmen.

Maike Münstermann, Jonas Merselt und Simon Hoffstedde haben auch schon Ideen für die nächste 72-Stunden-Aktion: „Wir könnten ja ein Dach für unsere Bank bauen“. Bevor es aber soweit ist, steht als nächstes die Treckermesse der Landjugend am 30. Juni (Sonntag) an, zu der sich im Namen der Landjugend alle eingeladen fühlen dürfen. Geplant sind unter anderem eine Familienmesse mit Treckersegnung unter freiem Himmel und ein sich anschließender Familienfrühschoppen.