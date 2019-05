Bereits am Samstag (11. Mai) wurde die Fahne zum Festplatz gebracht. Hier konnten die Schützenbrüder schon einen kleinen Vorgeschmack auf die Pfingsttage bekommen.

Die kommenden Wochen stehen weiter im Zeichen der Vorbereitung. Am Mittwoch (29. Mai) hat das amtierende Königspaar zum „Plakette putzen“ eingeladen und der Vogel wird ab 31. Mai im Reisebüro Reisekompass (Laurenzstraße 3) zu sehen sein.

Im Anschluss an die Schützenmesse und während des Flutlichtschießens sammeln einige Schützenbrüder Spenden für die Kinderkrebshilfe Münster. Als Anreiz für möglichst viele und große Beträge bekommt jeder Spender ein Dankeschön in flüssiger Form. Zusammen mit den gesammelten Strafen von Major Bernd Höfting soll so wieder eine ansehnliche Unterstützung für die Kinderkrebshilfe zusammenkommen.

Der Verein lädt alle Freunde und Interessierten zu den öffentlichen Veranstaltungen ein. Der Programmablauf ist wie folgt geplant:

7. Juni (Freitag): Treffen der Schützenbrüder um 16.30 Uhr. Eröffnung des Schützenfestes mit dem Ausgraben der Flasche und dem Grünholen der Schützenbrüder; 18 Uhr Rosenmachen der Vereinsmädels im Festzelt unter der Leitung von Julia Focke und den Damenoffizieren Gerrit Lücker und Johannes Leusder; 20 Uhr Schmücken des Festzeltes und „Sektbarparty“.

8. Juni (Samstag): 16 Uhr Antreten der Schützenbrüder beim Schützenbruder Fabian Laurenz, Abmarsch zum Abholen des amtierenden Königspaares unter Kommando des Hauptmanns Mark Laurenz, Kirchgang unter Voranmarsch des Spielmannszuges Wettringen und der Blaskapelle Gust; 18 Uhr Gottesdienst in der Marienkirche mit musikalischer Begleitung durch die Blaskapelle Gust; 19 Uhr Abmarsch zur Kommandoübergabe an den Oberst Thomas Enkrodt und Gedenkminute am Festplatz. Nach der Verlesung der Schießordnung durch den ersten Adjutanten beginnt das Vogelschießen um die Königswürde, Proklamation des neuen Königspaares; anschließend öffentliche Schützenfest-Party.

9. Juni (Sonntag): 10.45 bis 15 Uhr Antreten (Ort wird noch bekannt gegeben) der Schützenbrüder und des Spielmannszuges Lamberti, Marsch zum neuen Königspaar zum Frühschoppen mit „Hühnersuppe-Essen“, alle Vereinsmädels sind dazu eingeladen; 18 Uhr Antreten der Schützenbrüder und Vereinsmädels zum Abholen des neuen Königspaares und Polonaise zum Festzelt; 19.30 Uhr öffentlicher Königsball mit geladenen Gästen und Abordnungen der Nachbarschafts-Schützenvereine.

10. Juni (Montag): 11 Uhr Treffen der Schützenbrüder beim König zum Abmarsch zum „Fusselmontag“. 15 Uhr Auswerfen des Runkelkönigs am Festgelände; 19 Uhr Beerdigung des Schützenfestes durch Vergraben einer Flasche Korn.