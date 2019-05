„Der schönsten aller Frauen“ geweiht“

Der Mai ist gekommen – und neigt sich schon seinem Ende zu. Da lohnt es sich, einmal einen Blick auf den Mai in seiner Bedeutung vor allem für katholische Christen zu lenken. Denn der Wonnemonat ist die Zeit der Marienverehrung. Der schönste der Frühlingsmonate soll in besonderer Weise „der schönsten aller Frauen“, nämlich Maria , der Mutter Gottes, geweiht sein.

Die erste Maiandacht , wie wir sie heute kennen, wurde 1784 im italienischen Ferrara gefeiert. Nachgewiesen ist sie beim Orden der Kamillianer, der sich später im römischen Stadtbezirk Trastevere mit der Krankenpflege und der Seelsorge hauptsächlich den Pestkranken widmete. In Deutschland fand die erste Maiandacht vermutlich 1841 in einem Kloster in der Nähe von München statt.

In der Ochtruper Pfarrgemeinde St. Lambertus sind Maiandachten gar nicht mehr aus dem liturgischen Kalender wegzudenken. „Sie sind ein Ausdruck von der Vielfalt des Glaubenslebens“, bewertet Pfarrer Stefan Hörstrup die Maiandachten, die in der Regel an einem Bildstock oder einer Kapelle in der freien Natur stattfinden. Und sie werden in eigener Verantwortung von den Vereinen und Verbänden vorbereitet. Dabei seien sie ganz frei in ihrer Kreativität, denn Maiandachten brauchten keine feste Form, betont der Pfarrer.

Maiandachten sind Ausdruck von der Vielfalt des Glaubenslebens, sagt Pfarrer Stefan Hörstrup. Foto: Norbert Hoppe

So feiere die kfd St. Lamberti, deren Präses Hörstrup ist, ihre Maiandacht immer am Marienbild in der Oster. Anschließend gab es in diesem Jahr noch ein gemütliches Beisammensein mit Gelegenheit zur Begegnung und zum Gespräch.

Viele Gruppen, Verbände und Gemeinschaften helfen mit, diese liebgewordene Tradition lebendig zu halten. So habe die Seniorengruppe „60 plus“ in Welbergen ihre Maiandacht gemeinsam mit der Langenhorster Seniorengemeinschaft an der Marienstatue im Pfarrgarten gehalten, berichtet Ewald Holtmanns­pötter vom Leitungsteam. „Jedes Jahr übernimmt im Wechsel eine Gruppe die Vorbereitung und Gestaltung.“ Die Maiandacht der Welbergener Kolpingfamilie findet immer am Pestkreuz statt. Und auch die kfd St. Dionysius gehört zu den Verbänden, denen die Maiandacht ein Herzensanliegen ist.

Die Frauengemeinschaften organisieren eine Maiandacht im Pfarrverband für die Frauen aus Ochtrup und Metelen. In diesem Jahr fand sie am Georgsheim statt. Foto: Norbert Hoppe

Schon seit längerer Zeit gestalten die Gruppen der katholischen Frauengemeinschaften im Pfarrverband eine Maiandacht, zu der die Frauen aus Ochtrup und Metelen eingeladen sind. In diesem Jahr hatte die kfd St. Marien die Einladung zu einer Maiandacht am Georgsheim ausgesprochen, und viele Frauen hatten sich bei kühlem, aber trockenem Wetter eingefunden. Die kfd St. Marien gestaltet ihre eigene Maiandacht immer an der Josefstatue im Weinerfeld. „Der heilige Josef kommt manchmal ein bisschen zu kurz, deshalb können wir ihn gut in die Andacht zu Ehren der Mutter Gottes einbeziehen“, lautet die schlüssige Begründung von Teamsprecherin Agnes Möllers. Außerdem ermögliche die Andacht an einem Sonntagnachmittag auch Familien die Teilnahme.

Die KAB St. Paulus ist ebenfalls seit vielen Jahren bei der Gestaltung der Maiandachten dabei. Sie finde immer an der Kapelle am Bergweg statt, informiert KAB-Vorsitzender Arnold Hoppe. Für die Kapelle hat die KAB eine Patenschaft übernommen. „Bei unseren Andachten verwenden wir vorzugsweise bekannte Lieder und Gebete, so dass die Teilnehmer gut eingebunden werden und sich singend und betend an der Andacht beteiligen können“, erzählt Hoppe.

Die KAB hält ihre Maiandacht immer in der Kapelle am Bergweg ab. Foto: Norbert Hoppe

Mehrere Maiandachten werden auch in Langenhorst gehalten. Die „Frauen vor Ort“ und die Senioren – abwechselnd mit denen aus Welbergen – sind in den Reigen der Andachten einbezogen. Zuletzt hatte der Aktivkreis mit Susanne Brünen, Sylvia Evers und Bettina Preuß die Vorbereitung übernommen und auf der Rückseite der Stiftskirche eine Maiandacht gestaltet. „Die Marienstatue hat uns die Küsterin Maria Stegemann aus der Kirche als Leihgabe überlassen. Wir geben sie aber zurück“, bekräftigt Susanne Brünen mit einem Lächeln.

Etwas ganz Besonderes ist die Maiandacht an Kühlkamps Kapelle am Grünen Weg, die vom Vorbesitzer dem Berger-Schützenverein übereignet wurde. Dass ein Schützenverein zu einer Maiandacht einlädt, ist sicher nicht alltäglich. Vor allem die Schützenbrüder mit ihren Familien nehmen an der Maiandacht teil.

Und neben dem Wonnemonat wird noch in einem weiteren Monat die Muttergottes besonders verehrt. Der Oktober gilt als „Rosenkranzmonat“. Dann laden die Vereine die Gläubigen zu den Rosenkranzandachten ein.