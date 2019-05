Die Bürgermeisterin von Köln und das Stadtoberhaupt von Münster haben sich sogar ganz sportlich auf eine Challenge eingelassen , wer von ihnen die meisten Männer und Frauen an die Urne bringt. Der Punktsieg ging klar an Münster.

Andere Städte – dazu zählt leider auch Ochtrup – haben in der Europawahl allenfalls eine Pflichtaufgabe gesehen. Und zwar eine wenig geliebte. Sicher, die Organisation stand vorschriftsmäßig, die Wahlhelfer waren instruiert und motiviert. An sie an dieser Stelle ein dickes Lob. Doch alles, was über die Pflicht hinausging, das Sahnehäubchen namens Kür, das fehlte an diesem Sonntag.

Statt Wahllokal: Bürgermeister zog es aufs Schützenfest

Den Bürgermeister – statt nach 18 Uhr im Wahllokal zu finden – zog es stattdessen ab dem Nachmittag lieber unter die Vogelstange . Die Wahlergebnisse auf der Homepage: bis in die späten Abendstunden Fehlanzeige. Während die Nachbarkommune Metelen schon kurz nach Schließung der Wahllokale im Web fast minütlich aktualisierte und im Streifbanner die neuesten Zahlen einblendete, fand sich auf der Ochtruper Homepage lange Zeit nicht mal der allerkleinste Hinweis darauf, dass an dem Sonntag die Europawahl stattfindet.

Auch Ochtrup ist Europa und kein weißes Fleckchen auf der Landkarte. Vor allem nicht im digitalen Zeitalter. Auch eine Kommune sollte über den Tellerrand hinaus und auf die Gebiete hinter dem Ortsschild blicken können. Dorthin, wo Fortschritt schon mit viel Einsatzbereitschaft praktiziert wird. Da ist in Ochtrup ein Nachbessern dringend geboten.