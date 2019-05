Fotoarbeiten überzeugen die Jury

Das waren gute Nachrichten, die in der vergangenen Woche aus Kaufbeuren im Allgäu nach Ochtrup kamen. Der Deutsche Fotoclubmeister AKF Kaufbeuren präsentierte nach einem langen Jurierungswochenende die Ergebnisse. Besonders gespannt darauf war natürlich die Fotogruppe „Ochtruper Lichtmaler“, die bereits 2017 den Titel „Deutscher Jugendfotoclubmeister“ und 2018 den dritten Platz gewonnen hatte.

Groß war schließlich der Jubel beim Blick in die Endauswertung: Die Töpferstädter wurden Bundesfotoclubmeister in der Altersklasse 0 (bis zwölf Jahre) mit der Deutschen Jugendfotomeisterin Lotta Bos sowie mit Lisa Marie Moor, Selina Rueskamp, Finja Paßlick, Mia Rübestahl und Tom Wissing auf den folgenden Plätzen.

Zudem holten sie sich den Titel Bundesfotoclubmeister in der Altersklasse 1 (13 bis 16 Jahre) mit Anna-Lena Kockmann (Urkunde) und Jasper Eißing auf den Plätzen zwei und drei sowie Luise Münstermann (Urkunde), Sarah Hagemann, Linnea Bodenberger, Maira Wissing, Mia Kaczmarek, Nina Jäckering und Marlen Hutzenlaub auf weiteren Plätzen. Besonders bemerkenswert sei, so die „Lichtmaler“, dass auch die beiden einzigen Medaillen in dieser Altersklasse an Sarah Hagemann und Jasper Eißing nach Ochtrup gingen.

„Felicity“ benannte Jasper Eißing sein interessantes Frauenportrait . Foto: Jasper Eißing

Da die Topferstädter eine recht junge Truppe sind, konnten in der Altersklasse zwei (17 bis 20 Jahre) zu dem Wettbewerb nur zwei Teilnehmer gemeldet werden. Dabei wurde Paul Lammers Deutscher Jugendfotomeister, Alissa Warmeling kam auf Platz sechs.

Die Preisverleihung und Ausstellungseröffnung ist in Kaufbeuren für Mitte September geplant. Eine Abordnung der Ochtruper wird mit dem Leitungsteam Steffi Herrmann und Chris Tettke natürlich dort vertreten sein, kündigen die „Lichtmaler“ in ihrer Pressemitteilung schon jetzt an.