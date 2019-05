Da schlagen die Herzen der Fans von PS-starken Vehikeln höher: Die Katholische Landjugendbewegung ( KLJB ) Welbergen lädt am 30. Juni (Sonntag) ein zur einer Treckermesse. „Wir nutzen die Zeit zwischen Aussaat und Ernte, damit sich Groß und Klein zu einem netten Vor- und Nachmittag treffen können“, sagt KLJB-Sprecher Jonas Merselt .

Auftrakt ist um 10 Uhr mit einer Messe unter freiem Himmel, die der Familienliturgiekreis sowie das Team der Minimesse vorbereiten. Den Gottesdienst wird ersten Planungen zufolge Kaplan Bernd Bettmann halten. „Genaue Absprachen über die Details finden in der kommenden Woche statt“, sagt Jonas Merselt. Vorgesehen ist aber, auf der Wiese der Gaststätte „Zum Kapellenhof“ den Altar aus Strohballen aufzubauen. Sitzbänke für die Besucher werden darum verteilt.

Für die musikalische Unterstützung gewann die Landjugendbewegung den christlichen Posaunenchor Ochtrup.

Nach der Messe soll es dann gemütlich weitergehen. Jonas Merselt hofft darauf, „dass möglichst viele Landwirte ihre Trecker mitbringen. Dazu können – und sollten – sie bereits so gegen 9 Uhr vor Ort sein. Wer zuerst kommt, erhält natürlich auch den besten Platz.“ Doch nicht nur die Großen dürfen stolz vorzeigen, welches landwirtschaftliche Gerät sie tagtäglich im Einsatz haben. Auch der Nachwuchs ist bei dieser Messe angesprochen, aktiv als „Aussteller“ mit zu machen. „Die Kleinen sind in der Regel ja bereits mit Trampeltreckern unterwegs. Die dürfen natürlich hier ebenso mit in die Reihe gestellt werden“, schmunzelt Jonas Merselt.

Den Mittag und Nachmittag wollen Landwirte und Besucher dann zum Schauen und Fachsimpeln nutzen. „Wir stellen uns einen Austausch mit Gesprächen und Information in entspannter Atmosphäre – und bei hoffentlich sommerlichem Wetter – vor“, so der Ausblick der Organisatoren. Natürlich muss auf der Treckermesse niemand Hunger und Durst leiden. „Der Grill wird angeworfen, auch Getränke sind in ausreichender Anzahl vorhanden“, verspricht die KLJB. Anmeldungen zur Teilnahme sind nicht erforderlich. Fragen beantwortet Jonas Merselt unter Telefon 01 60 / 90 25 57 98.