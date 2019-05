Das war mal eine wohltuend sachliche, informative und fast völlig ohne Polemik auskommende SPD-Informationsveranstaltung am Dienstagabend im Landgasthof Althoff. Die Ochtruper Sozialdemokraten hatten zum Thema Straßenausbau-Beiträge eingeladen – zu einem Thema also, das viele Hausbesitzer regelrecht nervt.

Wie Stefan Kämmerling , kommunalpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, als Hauptreferent kenntnisreich belegte, leben die Bürger in Nordrhein-Westfalen in einem gewissen inhaltlichen Anachronismus – bezogen auf andere Bundesländer. In Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Thüringen und Berlin sind diese oft zum Bürgerunmut erhobenen finanziellen und schwerlich zu begründenden Einzelbelastungen längst abgeschafft. „Was bei uns in NRW den Gipfel der Verwirrung darstellt, ist zudem die Tatsache, dass wohl jede der 369 Kommunen mit diesen Bestimmungen aus dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) – sagen wir es einmal etwas überspitzt – nach Lust und Laune, verfährt. Beispielsweise mit Blick auf die Berechnungsgrundlagen“, machte Kämmerling deutlich.

Schieflage

Nicht nur dies sei mehr als eine Schieflage. Da gebe es weiterhin die Ungleichheit zwischen der Finanzkraft der einzelnen Kommunen – und auch die Höhe der zu zahlenden Beiträge sei bei Licht besehen sozial unverträglich. „Wie soll eine 80-jährige Rentnerin einen Betrag von mehreren Tausend, wenn nicht gar Zehntausend Euro aufbringen? Und da haben wir über deren Kreditfähigkeit noch gar nicht geredet“, so der SPD-Fachmann.

Landeshaushalt

Diese Kosten sollen nach Vorschlag der SPD demnächst über den Landeshaushalt finanziert werden und als kopf- und flächenorientierte Pauschale berechnet und an die Kommunen „rückerstattet“ werden. Der Druck auf andere Fraktionen werde wachsen, so Stefan Kämmerling, sich einem vernünftigen Agreement anzuschließen und nicht wieder einer gewissen Beliebigkeit Tür und Tor zu öffnen. Der Landeshaushalt würde nach diesem Vorschlag mit etwa 0,2 Prozent seines Gesamtvolumens belastet. „Das ist schon aus allgemeinen Gerechtigkeitsüberlegungen tragbar“, informierte er und verwies auf den kostenträchtigen Personalaufwand in den Städten und Gemeinden zur Abwicklung dieser Vorgänge. „Und noch eins, was uns gehörigen Druck zum vernünftigen, vielleicht sogar parteiübergreifend einhelligen Handeln macht: Der Bund der Steuerzahler kann mit fast 500 000 Unterschriften unter einer Abschaffungspetition wedeln“, stellte Stefan Kämmerling heraus.