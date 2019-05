Der Schützenverein Oster startet mit geänderten Festprogramm durch. Matthias und Birte Scho verabschieden sich beim Schützenfest, das am Donnerstag (6. Juni) beginnt, nach zwei Jahren als Königspaar. Zu den Neuerungen zählt zum Beispiel das Seniorenfrühstück. Das Programm im Überblick:

► Donnerstag (6. Juni): 17 Uhr, Antreten zum Grünholen unter der Führung der Adjutanten; 18 Uhr, Ausgraben des Schützenfestes beim König Matthias Scho; 20 Uhr, Dämmerschoppen für alle Mitglieder mit Partnern im Festzelt mit DJ Partyfire.

► Freitag (7. Juni): 17 Uhr, Antreten aller Schützenbrüder mit Schützenhut am Fürstenbusch; Ausholen der Fahne beim alten Fähnrich Timo Sahle; Ausholen der Maibuchen bei Josef Kuhmann; 19 Uhr, Frauen schmücken das Festzelt; 20 Uhr, öffentlicher Tanz mit Freunden und Gönnern, Unterhaltung durch die Tanzkapelle „Sweet Dreams“.

► Samstag (8. Juni): 14.30 Uhr, Antreten aller Schützenbrüder mit Schützenhut und Stock mit Eichenlaub am Festzelt zum Kirchgang mit dem Spielmannszug Lamberti, Stadtkapelle ab Parkplatz Fortuna; 15.30 Uhr, heilige Messe in der Lambertikirche; Ausholen des Königspaares beim König Matthias Scho; 18.30 Uhr, Gefallenen- und Totenehrung am Ehrenmal; 19 Uhr, Vogelschießen; anschließend Königsproklamation auf dem Festplatz; Königsball mit DJ Partyfire.

► Pfingstsonntag (9. Juni): 9.30 Uhr, Damen- und Seniorenfrühstück, Einladung auch an alle Witwen. Anmeldungen bei Heinz Feldmann (Telefon 0 25 53 / 52 67) oder Bernhard Ermke (Telefon 01 70 / 7 43 20 53); 10 Uhr, Antreten aller Schützenbrüder im Festzelt zum Ausholen des neuen Königs; 11 Uhr, Frauenfrühschoppen, Motto „Viva Hollandia“; 12 Uhr, Rückmarsch zum Festzelt; 12.30 Uhr, Familienfrühschoppen im Festzelt; 19 Uhr, Antreten für Vorstand, Festvorstand, Ehrenvorstandsmitglieder, Kaiser, alle ehemaligen Könige, den alten und neuen König und alle Vereinsmitglieder zum Aufmarsch in das Festzelt; 20 Uhr, Festball mit Gästen des Königs und dem Nachbarverein Lamberti Mark; Tanzmusik mit der Band „The Cube“.

► Pfingstmontag (10. Juni): 11 Uhr, Schützenfestausklang mit Bummel durch den Vereinsbezirk; 19 Uhr, Hühnersuppeessen mit abschließendem Vergraben des Schützenfestes.