Thomas Lastring erklimmt den zweiten Thron

Einen Moment lang blieb Thomas Lastring in Schockstarre vor dem Gewehr stehen. Dann schlug er die Hände vor dem Mund zusammen und schien allmählich zu begreifen, was ihm da gerade gelungen war. In einem spannenden Finale mit 14 Aspiranten am Schießstand gelang ihm am Donnerstagmittag der goldene Schuss, mit dem er sich und seine Frau Britta auf den Thron des Schützenvereins Welbergen katapultierte.

Dabei kann das Paar nun auf ihre Erfahrung aus einer anderen Vereinsregentschaft zurückgreifen: Bereits 2011 erlangte Thomas Lastring – damals noch mit dem Nachnamen Hinkelammert – die Königswürde im Schützenverein Langenhorst. Nach dem Umzug ins Nachbardorf und Hochzeit im vergangenen Jahr darf er nun für ein Jahr die Regentschaft bei den Welbergenern übernehmen.

Vorausgegangen war dem Königsschuss ein spannender Wettstreit auf dem rappelvollen Welbergener Festplatz mit einer traditionsgemäß langen Schlange vor dem Gewehr. Doch die Lastrings schienen von Beginn an fest entschlossen zu sein, den Majestätentitel in die eigene Familie zu holen, versuchten doch auch Schwiegervater Hermann Lastring und dessen Sohn Christian Lastring ihr Glück beim Schießen auf das hölzerne Federvieh. Daneben lieferten sich Stefan Kappelhoff, Hubert Steinlage, Stefan Averbeck, Patrick Deken, Jörg Mattmann, Martin Mense, Dieter Schulte-Sutrum, Christian Hinkers, Markus Kauling und Markus „Theo“ Gerding einen spannenden Wettstreit um die Königswürde – und auch Willi Focke nutzte sein Expertenwissen und versetzte dem von ihm gebauten Vogel mehrmals bedrohliche Stöße. Zuvor hatten Pfarrer Stefan Hörstrup, Bürgermeister Kai Hutzenlaub, der amtierende König Markus Wieling und Silberkönig Bernd Vollenbröker das Zielobjekt mit ihren Ehrenschüssen bereits auf die Probe gestellt.

Bevor der Festreigen allerdings starten konnte, hatte Oberst Manfred Hoffstedde am Morgen in einer bewegenden Ansprache bereits auf die Ursprünge des Schützenwesens hingewiesen: „Wir Menschen müssen uns erinnern und unsere Vergangenheit kennen, damit wir nicht dieselben Fehler begehen, die ein Teil unserer Vorfahren begangenen haben.“