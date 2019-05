Der aktuelle Regent Magnus Hesping war eigentlich Silberkönig in Langenhorst, tauchte 2017 unter der Vogelstange auf dem Schützenfestplatz auf – und zack war er nach nur einem Schuss König bei „Horst und Wall“. Und dann kam Veronika Kuhls-Mellin ins Königsspiel – neulich schon wieder. Der alte König, also Magnus Hesping, musste für das neue Schützenfest einen neuen Vogel besorgen. Das ist mehr als gerecht, denn immerhin hatte er vor zwei Jahren den alten ja kaputt gemacht.

Stefan Tombült führt seit vielen Jahren im Schützenverein die Familientradition der Vogelmacher weiter und er durfte also wieder ran. Damit die Vorfreude auf das Schützenfest schon im Vorfeld steigt, gibt es bei „Horst und Wall“ den interessanten Termin „Vogel begucken“.

Da kommen dann der Vorstand und der Festvorstand zusammen und sie bringen Frauen, Freunde und wehrlose Gäste mit. Und da das „Begucken“ ja ein kräftezehrender Akt ist, muss das alte Königspaar für Speis‘ und Trank und Tralala sorgen. Der Garten an der Rotdornstraße war jüngst gut gefüllt, die Gläser und Teller auch. Als es dunkler und gemütlicher wurde, stand die Vogelweihe an. Keine Taufe ohne Namen und so bekam die hölzerne Schönheit mit Kreuz und Zepter den Namen „Manfred Günther“. So hieß nämlich der zerdepperte Gartenzwerg von Veronikas Oma Maria. Damit dürfte also dieses Rätsel beim Schützenverein „Horst und Wall“ gelöst sein. Jetzt gilt es nur noch beim anstehenden Schützenfest das Rätsel des Namens des neuen Königs zu lüften.