„Ein schöner, mächtiger Baum“

Es war der 1. April 1969, als Pfarrer Ernst-Peter Treichel nach Ochtrup kam. Doch was der heute 81-Jährige dann sagt, irritiert zunächst. „Ich fand zwei wunderbare Kapläne vor“, erzählt der evangelische Geistliche mit einem Schmunzeln. Nein, natürlich nicht in der evangelischen Gemeinde, sondern nebenan – bei den Katholiken. Namentlich sind Bernhard Lübbering und Hermann Groß-Weege gemeint. Was diese beiden und Ernst-Peter Treichel verband? „Wir waren in etwa gleich alt und beseelt vom Zweiten Vatikanischen Konzil.“

Letzteres wurde 1962 von Papst Johannes XXIII. mit dem Auftrag zu pastoraler und ökumenischer Erneuerung einberufen. Ernst-Peter Treichel spricht von „Türen, die sich auftaten“, es habe eine Aufbruchstimmung in der katholischen Kirche geherrscht, die sich auch auf die bis dahin nicht existierende Ökumene der Kirchengemeinden in Ochtrup auswirkte.

Die drei Geistlichen fanden schnell Gemeinsamkeiten, tauschten sich aus, sprachen miteinander und ebenso schnell war die Idee eines gemeinsamen ökumenischen Gottesdienstes geboren. Unter dem Thema „Tun, was uns eint“ fand am 1. Juni 1969 und damit heute vor genau 50 Jahren der erste ökumenische Jugendgottesdienst in Ochtrup statt. „Das war damals eine kleine Sensation“, erinnert sich Ernst-Peter Treichel noch gut. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es nämlich keine ökumenische Veranstaltung gegeben.

Skandale

Das Verhältnis von Katholiken und Protestanten sei damals mitunter sehr schwierig gewesen, weiß der Pfarrer im Ruhestand. Da wurden Straßenseiten gewechselt, die Menschen beäugten einander, Kinder durften nicht miteinander spielen, weil sie unterschiedliche Konfessionen angehörten. Hochzeiten, wenn Braut und Bräutigam unterschiedlicher Konfession waren, lösten Skandale aus.

Und trotzdem wurde der Jugendgottesdienst ein Erfolg. „Wir waren zur rechten Zeit am rechten Platz, um die Aufbruchstimmung umzusetzen“, ist Ernst-Peter Treichel überzeugt. Gut, der Gottesdienst musste nachmittags stattfinden und begeistert seien die Pfarrer der damals zwei katholischen Kirchengemeinden in der Töpferstadt nicht gewesen. „Sie haben keinen Trouble gemacht, aber sie haben sich auch nicht eingebracht“, erzählt der 81-jährige Ochtruper.

Sich einbringen, das taten indes die Jugendlichen. Sie waren in die Vorbereitungen involviert und gestalteten den Gottesdienst mit. Auch in dieser Zeitung wurde über das Ereignis berichtet: „Die relativ hohe Besucherzahl lässt hoffen, daß in Zukunft die interkonfessionelle Zusammenarbeit zwischen der evgl. und kath. Jugend Och­trups in ein neues Stadium treten wird. An Interesse von beiden Seiten scheint es nicht zu mangeln“, heißt es im Bericht.

Gottesdienst

Ernst-Peter Treichel griff in seiner Predigt ein Zitat des lateinamerikanischen Theologen Ernesto Cardenal auf. „Zerschneide den Stacheldraht“ drückte die Hoffnung aus, dass dieser Nachmittag für das Näherkommen beider Konfessionen fruchtbar sein möge.

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst übrigens vom evangelischen Posaunenchor und der Beat-Band „The Freeks“, die auch beim sich anschließenden Tanztee im Georgsheim aufspielten.

Wie eine Welle sei die Ökumene damals durch die Töpferstadt geschwappt, erinnert sich Ernst-Peter Treichel. Die Jugend habe den Anfang gemacht, dann zogen die Chöre nach, später folgten die Frauen. Es fanden gemeinsame Konzerte und Begegnungen statt. Evangelische Frauenhilfe und Katholischer Frauenbund kamen ebenfalls zusammen, organisierten gemeinsam den Weltgebetstag. „Von da an ging es Schritt für Schritt“, kann Ernst-Peter Treichel sich auch 50 Jahre später an dieser Bewegung erfreuen.

Nur wenig später traute der Ochtruper die ersten Paare in ökumenischen Zeremonien. Zu ihnen gehörten auch Renate und Ernst Rolofs. Sie gaben sich am 6. August 1971 das Ja-Wort. Während Ernst katholisch erzogen worden war, stand bei Renate als Religion evangelisch. Noch gut kann sie sich an die Ressentiments der Ochtruper ihr gegenüber erinnern. „Die ist ja ganz nett, aber evangelisch“, sei ein Spruch gewesen, den die junge Frau, die mit ihrer Familie aus der ehemaligen DDR in den Westen geflohen war, damals häufiger zu hören bekam. So richtig kann sich Renate Rolofs gar nicht mehr daran erinnern, wie das mit der ökumenischen Trauung alles ablief. Was ihr aber im Gedächtnis geblieben ist, sind die Ausgrenzungen, die sie als Protestantin im katholischen Ochtrup erfuhr. „Es wurde einem immer wieder aufs Brot geschmiert“, musste sie über die Jahre auch nach der Trauung feststellen. Heute, könne sie darüber lachen, doch damals sei ihr die Ablehnung mitunter schon sehr nah gegangen. Die Ochtruper taten sich schwer mit der Ökumene. Die Aufbruchstimmung war da. Doch im Alltag galt es, dicke Bretter zu bohren.

„Heute ist das kleine Pflänzlein Ökumene ein schöner, mächtiger Baum geworden“, sagt Ernst-Peter Treichel. Für ihn sei es Genugtuung und Freude zu sehen, wie der katholische Pfarrer Stefan Hörstrup und die evangelische Pfarrerin Imke Philipps heute zusammen wirkten.

Doch auch die evangelische Kirche hat sich entwickelt. „Vor 50 Jahre standen wir an der Stelle, an der heute die Katholiken stehen“, sagt Ernst-Peter Treichel und zieht eine Verbindung zur Initiative „Maria 2.0“. „Eine Imke Philipps wäre 1969 in einer evangelischen Gemeinde undenkbar gewesen“, weiß der Theologe. Denn wie heute die katholische Kirche, sei die evangelische Kirche damals zumindest in den leitenden Funktionen von Männern dominiert gewesen. „Die evangelische Kirche rang damit, Frauen als leitende Pfarrerinnen zuzulassen“, sagt Ernst-Peter Treichel. Glücklicherweise sei das heute anders. Da habe sich viel getan.