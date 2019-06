Man darf Europa nicht den Politikern, Sprücheklopfern und Sonntagsrednern überlassen. Dieser Eindruck drängt sich nach einer in vielen Aspekten bemerkenswert verlaufenden Europawahl auf. Aber da hatten ja auch die Bürger, die „normalen“ Europäer, das Wort.

In diesem Zusammenhang lohnt sich der Blick auf all die Ochtruper, die schon viele Jahre mit freundschaftlichen Banden mit Menschen im spanischen Valverde, im französischen Estaire und in der polnischen Region Wielun verbunden sind. Ganz ohne flotte Sprüche, sondern in aktiver Gastfreundschaft und mit herzerfrischender Neugier auf Nachbarn in Europa.

Vom 20. bis 27. August erwarten die Mitglieder des Freundeskreises Valverde-Ochtrup (FVO) rund 60 Spanier zu einer münsterländisch-andalusischen Begegnung. Für die Zeit haben sich auch Gäste aus Frankreich und Polen angesagt. Beste Voraussetzungen also für gegenseitigen Kontakt, gemeinsame Unternehmungen, für ein Kennenlernen von Land und Leuten (mit Blick auf die durchaus belastete Vergangenheit und die Aufgaben einer positiv zu gestaltenden Zukunft) und nicht zuletzt, um zusammen zu feiern.

„Wir vom Freundeskreis Valverde-Ochtrup setzen schon seit weit über 30 Jahren – und da gab es noch keine beurkundeten Städtepartnerschaften – auf die direkte Begegnung, die gelebte Gastfreundschaft“, sagt Elisabeth Kappelhoff und weist auf eine aktuelles kleines Problem hin: „Wir suchen noch einige Ochtruper oder Familien in der Töpferstadt, die im August als Gastgeber fungieren möchten“, so Elisabeth Kapellhoff.

Michael Alfert von der Stadt Ochtrup ergänzt, dass dies auch für französische und polnische Besucher gelte. Wer also mitwirken möchte im Zeichen einer europäischen Gastfreundschaft, wendet sich an Elisabeth Kapellhoff (Telefon 01 70/8 41 06 55) für spanische Gäste oder an Michael Alfert (Telefon 0 25 53/­7 32 10).