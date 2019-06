Oberst Christian Mensing befördert sich zum König

Zufrieden schloss er am Freitagabend um 21.47 Uhr seine Königin Veronika in die Arme und Pia (12) sowie Finn (10) komplettieren die neue royale Familie. Kaiser Andreas Treder ließ es sich nicht nehmen, dem neuen Regenten noch unter der vogelfreien Vogelstange die aktuelle Vereinskrawatte zu binden.

Schon am Nachmittag, als Christian Mensing auf dem Festplatz die Befehlsgewalt von Hauptmann Guido Rauße übernommen hatte, bemerkte man die Entschlossenheit des Obersts. Nach dem Kirchgang hatte der scheidende König und 1. Vorsitzende des Schützenvereins Einigkeit, Stefan Eschhues, in einer Rede am vereinseigenen Ehrenmal am Kreuzweg betont, dass sich die Mitglieder seines Vereins dem Auftrag zu Frieden und Versöhnung verpflichtet wissen. Mit Blick auf die gerade gelaufene Europawahl forderte er, jeder Form von Populismus die Stirn zu bieten, und sah die Schützenfamilie als Ort an, wo Respekt und Traditionspflege, aber auch gegenseitige Toleranz erlebt und geübt werden können.

Nach der Kranzniederlegung und dem Marsch zur Vogelstange wurde erst Ochtrups Bürgermeister Kai Hutzenlaub gesucht, dann gefunden und der ließ gleich mit seinem ersten Ehrenschuss einen Flügel des hölzernen Vogels fliegen. „Ich weise mit gewisser Zufriedenheit darauf hin, dass es der rechte war“, schmunzelte der Sozialdemokrat. Aber auch Kaplan Bernd Bettmann wusste zu überzeugen. Nicht nur seine Predigt im Gedenkgottesdienst wurde allseits gelobt, sondern er bewies auf dem Schießplatz beachtliche Treffsicherheit.

Bei besten äußeren Bedingungen genossen viele Schützen, ihre Partnerinnen und Gäste die angenehme Atmosphäre auf dem gemütlichen Festplatz und fühlten sich gut von der Blaskapelle Gust und ihrem Leiter Günter Gust sowie dem Spielmannszug „Weiner Schützen“ mit Tambourmajor Jürgen Reschke bestens unterhalten. Viele drängten sich anfangs um das von den Schießwarten Hugo Schöpping und Hermann-Josef Kuhmann bestens gewartete Gewehr. Am Ende rangen dann bei dem von Theo Nacke sen. gebauten Vogel noch Guido Rauße, Mark Beuing, Stefan Schultejann und eben Christian Mensing um den Sieg.