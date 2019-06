Bei der Polizei ist ein Vorfall angezeigt worden, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (2. Juni) gegen 4.05 Uhr am Grünen Weg ereignet hat. Laut Bericht kam es zwischen den Einmündungen von Schiller- und Lessingstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen vier jungen Männern. Ein 23-jähriger Ochtruper wurde dabei verletzt. Einer der Beteiligten war zwischen 17 und 19 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und mit einem blauen Oberteil bekleidet. Er hatte blonde, an den Seiten kurz geschnittene Haare. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0 25 53 / 93 56 41 55.