Lebendige Geschichten aus alter Zeit

„Wer möchte noch einen Kaffee?“ fragt Christa Timmermeester und geht mit der Kaffeekanne rund um den großen Tisch. Das Bild im Leineweberhaus erinnert an frühere Sonntagnachmittage auf dem Lande, wenn die Verwandten zu Besuch kamen und alle sich um den gedeckten Kaffeetisch geschart hatten.

Fotos aus der Blütezeit der Textilindustrie

„An jedem ersten Sonntag im Monat öffnen wir ab 15 Uhr das Leineweberhaus für alle. Dann versuchen wir, ein bestimmtes Thema in den Mittelpunkt zu stellen“, sagt Reinhard Leusder vom Vorstandsteam des Leinewebervereins. Dieses Mal sind es alte Fotos aus der Blütezeit der Textilfirma Laurenz. Insbesondere Aufnahmen, die Einblicke in den Arbeitsalltag des Betriebes geben. „Ich war fast 40 Jahre bei Laurenz. Woanders war ich nie. Und ich habe immer gern gearbeitet“, erzählt Wally Knetsch . Viele Abteilungen habe sie während ihres Berufslebens kennengelernt und dabei die betriebliche Entwicklung miterlebt. „Immer, wenn Mitarbeiter durch eine Maschine ersetzt wurden, hatte man eine andere Arbeit für mich. Die letzten Jahre war ich Schreibkraft in der Firma“, erinnert sich die Ochtruperin, die neben der Arbeit auch den Kontakt zu den Arbeitskollegen geschätzt hat. „Ich kenne noch ganz viele“, meint Wally Knetsch, als sie in den alten Alben blättert.

Wally Knetsch (r.) war 40 Jahre bei der Firma Laurenz beschäftigt. Am Sonntag blätterte sie gemeinsam mit Christa Timmermeester vom Leineweberverein durch die alten Fotos. Foto: Irmgard Tappe

Dolmetscherin für spanische Gastarbeiter

Helga El Sharif kommt gerade mit ihrer Tochter herein und gesellt sich zu der Runde. „Meine Tochter hat mir für heute einen Überraschungsnachmittag angekündigt. Das ist ihr gelungen“, freut sich die alte Dame, die in Deutschland geboren wurde, in Spanien aufwuchs und als 22-Jährige nach Ochtrup kam. Damals hieß sie noch Helga Meinke. Die Firma Laurenz engagierte sie in den 1960er Jahren als Dolmetscherin für ihre spanischen Gastarbeiter. „Wenn sie mich brauchten, war ich für sie da“, bemerkt die agile Seniorin. Und sie wurde ständig gebraucht. Sowohl im Betrieb, als auch bei Behördengängen und Arztbesuchen. Auch wenn Formulare ausgefüllt werden mussten, stand sie den Spaniern zur Seite. Beim Betrachten der Fotos werden bei Helga El Sharif viele Erinnerungen geweckt. Zum Beispiel an die Herausforderung, den Spaniern den Unterschied von Brutto- und Nettolohn zu erklären. Die Gastarbeiter waren nämlich davon ausgegangen, dass sie den Bruttobetrag ausbezahlt bekommen. Bei der Lohnauszahlung seien Wut und Empörung hochgekommen. „Ich habe nachts kaum geschlafen, weil ich mit dieser Situation überfordert war. Aber irgendwie habe ich es doch hinbekommen, die Gemüter zu beruhigen“, bemerkt die 81-Jährige, als sie sich angeregt mit Wilhelm Dinkhoff unterhält. Der war als Betriebselektriker bei Laurenz. „Aber nur für zwei Jahre. Dann hat es mich nach Hamburg gezogen, wo ich die nächsten 47 Jahre gelebt habe“, erzählt er. Als Rentner sei er mit seiner Frau – einer Hamburgerin – in seine alte Heimat zurückgekehrt. Doch sein Interesse an der Ochtruper Textilgeschichte hat er nach all den Jahren nicht verloren. Klar, dass es ihn immer mal wieder ins Leineweberhaus zieht.

Erinnerungen werden wieder wach

Aber nicht nur ehemalige Mitarbeiter sind an diesem Nachmittag gekommen, sondern auch interessierte Bürger. Wie die Dame, die früher selbstständige Schneiderin war und natürlich auch mit Stoffen der Firma Laurenz gearbeitet hat. Oder Leute, deren Eltern bei Laurenz beschäftigt waren. „Ach, da ist ja Schwester Hermanis aus dem Klarastift. An die kann ich mich noch gut erinnern. Ich war als Kind selbst ein Jahr in dem Hort, weil meine Eltern in der Firma beschäftigt waren“, bemerkt eine Besucherin, als sie ein Fotoalbum aus dem Jahr 1953 durchblättert.

Im Leineweberhaus werden beim Betrachten der Fotos noch viele Geschichten aus alten Zeiten lebendig.