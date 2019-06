Die letzten Tage im Königsornat sind gezählt

Nur noch wenige Tage, dann stehen auch die Langenhorster Schützen unter neuer Regentschaft. Bereits in der vergangenen Woche wurden die einige wichtige Gegenstände der Grünröcke (Königinnenorden, Schärpen) in der Sparkasse Ochtrup ausgestellt. Der Vogel kann bei Malermeister Stefan Althoff auf dem Metelner Damm in Augenschein genommen werden.

Nachdem die Vereinsdamen am Samstag die Rosen für das Schützenfest angefertigt und die Männer den Schützenbusch fit gemacht haben, wartet der Verein nun gespannt auf das Schießen und das Nachfolger-Paar für den noch amtierenden König Roman Kostranek mit seiner Königin Therese.

► Das Schützenfest beginnt mit dem Schmücken des Festplatzes am Freitag (7. Juni) ab 16 Uhr. Es sind alle Schützen eingeladen, dabei mitzuhelfen. Ab 18 Uhr treffen sich die Vereinsdamen an der Vechtehalle zum Schmücken und Anbringen der Rosen.

► Am Samstag (8. Juni) treffen sich alle Schützenbrüder im Landgasthaus Althoff zum Grünholen. Das Grünholen wird begleitet vom Spielmannszug Weiner Schützen. Nach dem Rückmarsch vom Hof Schulze-Elshoff zum Landgasthaus Althoff geht es gegen 19 Uhr zum Einholen des Vogels bei König Roman Kostranek. Nach dem Rückmarsch ist ab cirka 20.30 Uhr Tanz im Landgasthaus Althoff mit dem DJ Reinhold Schepers.

► Am Pfingstsonntag (9. Juni) heißt es für den Spielmannszug Weiner Schützen und den Festvorstand: „Früh aufstehen.“ Um 6 Uhr beginnt das allgemeine Wecken. Alle Schützenbrüder treffen sich um 8.45 Uhr an der Kirche für den Schweigemarsch zum Friedhof mit Kranzniederlegung und Gefallenenehrung am Ehrenmal. Um 10 Uhr beginnt das Hochamt. Danach gibt es an der Vechtehalle noch einen kurzen Frühschoppen, um 13.30 Uhr folgt das Antreten der Schützenbrüder an der Vechtehalle. Nach dem Einholen der Fahne, des Kaisers und des Vogels ist Abmarsch zum Einholen des Königs. Danach geht es über den Metelener Damm direkt zur Vogelstange.

Sobald dort alle eingetroffen sind, können an der Vogelstange die Gewehre zum Königsschießen geschultert werden. Der Vorstand hofft auf ein ähnlich spannendes Vogelschießen wie im vergangenen Jahr.

Im Anschluss an den Königsschuss findet die Proklamation des neuen Königspaares unter der Vogelstange statt. Es folgt der Rückmarsch zur Vechtehalle zum Königstanz mit Blasmusik. Direkt im Anschluss spielt DJ Reinhold Schepers zu Tanz auf.

► Am Pfingstmontag (10. Juni) treffen sich alle Schützenbrüder um 9.50 Uhr zum gemeinsamen Kirchgang an der Kirche. Im direkten Anschluss findet der musikalische Frühschoppen mit Platzkonzert des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Wettringen an der Vechtehalle statt. Nachdem gegen 11.30 Uhr das alte Kinderkönigspaar mit seinem Hofmarsch einmarschiert ist, sind dann die Jüngsten am Zug, ihr neues Königspaar zu ermitteln. Der Kinderkönig wird wieder mit Luftdruck ausgeschossen. Der Vorstand erhofft sich auch hier einen spannenden Wettbewerb. Zum musikalischen Frühschoppen sind nicht nur die Langenhorster, sondern alle interessierten Gäste eingeladen. Essensmöglichkeiten sind an der Vechtehalle vorhanden. Um 14 Uhr wird dann das neuen Kinderkönigspaar nach Hause gebracht. Um 18.30 Uhr beginnt die große Polonaise durch Langenhorst. Start ist an der Vechtehalle. Im Anschluss werden die Gäste des Königspaares durch den Spielmannszug Weiner Schützen in der Vechtehalle unterhalten. Beim Königsball an dem Abend sind verschiedene Ehrungen geplant. Es spielt die Partyband Flashover aus Coesfeld.

► Am Dienstag (11. Juni) beginnt um 11 Uhr der Frühschoppen und der Schützenfestausklang für alle Schützenbrüder unter den Kastanien an der Vechtehalle.

Der Vorstand des Schützenvereins hofft, dass an allen Terminen wieder zahlreiche Schützenbrüder teilnehmen. Weiterhin freut sich der Verein auch auf viele Gäste. Die Langenhorster werden gebeten, an den Festtagen ihre Häuser zu beflaggen. Für gepflegte Getränke und eine gute Küche sorgen wieder die Gaststätte Happens Hof in Zusammenarbeit mit dem Landgasthaus Althoff.