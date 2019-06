Es war ein angenehmer Vormittag, an dem die Ochtruperin (Name ist der Red. bekannt) ihre Laufschuhe schnürte, um zu einer Joggingrunde durch die Oster aufzubrechen. Regelmäßig ist sie dort in der Bauernschaft unterwegs. Mal in den frühen Morgenstunden, mal abends. „So, wie es gerade passt“, sagt die junge Frau.