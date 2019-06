Nächster Termin am 11. Juni

Ochtrup -

Der DRK-Ortsverein zum nächsten Blutspendetermin ein: Am Dienstag (11. Juni) wird das Blutspendemobil von 16 bis 20.30 Uhr vor der DRK-Geschäftsstelle, Gausebrink 63, stehen, kündigen die Organisatoren in ihrer Pressemitteilung an.