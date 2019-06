„Micki“ hat‘s geschafft

Kai-Kevin thronte am Samstagabend hoch oben auf seiner Stange und überblickte das Geschehen auf dem Festplatz. Er entdeckte lauter junge Männer – schnieke gekleidet und bestens gelaunt. Es waren die Waister Junggesellen und Kai-Kevin war ihr Schützenvogel. Gerade hatten die feschen Burschen den langen Marsch von der Marienkirche bis zum Schützenplatz gemeistert; geleitet vom Spielmannszug Wettringen und der Blaskapelle Gust. Nun aber hatten die Jungs nur noch eins im Sinn: Sie wollten Kai-Kevin von seinem Thron schießen. Mit Gewehr und unter den strengen Augen von drei Schießmeistern.

Nachdem Matthias Dankbar in Vertretung des Bürgermeisters und Kaplan Bernd Bettmann als Vertreter der Kirchengemeinde traditionsgemäß den Schuss-Reigen eröffnet hatten, waren die Schützen an der Reihe. An schießfreudigen Kandidaten mangelte es zunächst nicht beim Flutlichtschießen in der Waist. Und irgendwann begann Kai-Kevin bedrohlich zu wackeln.

Schützenfest der Waister Junggesellen 2019 1/47 Michael Kossmann heißt der neue Schützenkönig der Waister Junggesellen. Am Samstagabend holte er den Vogel mit dem 154. Schuss von der Stange. Zur Königin erkor er Laura Homölle. Foto: Irmgard Tappe

Dann, ein gezielter Schuss, und der Rumpf des Vogels war gespalten. Aber noch klammerte er sich an seine Stange. „Jetzt wird es spannend. Wer König werden möchte, der sollte jetzt die Chance nutzen“, klang es aus dem Lautsprecher. Allerdings war mit dem Rumpf des hölzernen Gefieders auch der Kreis der Bewerber auf drei bis vier Kandidaten geschrumpft.

„Der fällt jeden Augenblick“ waren sich einige Zuschauer sicher. „Der kann noch ein paar Schuss vertragen“, vermuteten andere mit Kennermiene. Jedenfalls verfolgten sie alle gespannt die heiße Phase dieses Kampfes um die Königswürde. Dann Jubelrufe. „Micki, Micki, er hat‘s geschafft!“ Es war 22.22 Uhr als Michael Kossmann mit dem 154. Schuss den Vogel von der Stange geholt hatte. Damit ist er der neue Schützenkönig der Waister Junggesellen. Zur Königin erkor er Laura Homölle. Das Schützenvolk jubelte den neuen Majestäten zu. Und dann, nach der Proklamation des neuen Königspaares ging die Party im Festzelt richtig los.