Sven Mahlitz setzt sich gegen harte Konkurrenz durch

Gemeinsam mit Königin Barbara Kuhls-Mahlitz wird er nun für zwei Jahre den Schützenverein Horst und Wall regieren. Die beiden lösen Magnus Hesping und Veronika Kuhls-Mellin ab, die seit 2017 die Regentschaft innehatten.

Die beiden Schießwarte Günter Hörst und Ernst Haskamp hatten beim Vogelschießen gut zu tun, denn die Konkurrenz war groß. Als schon bald dem Vogel die Flügel gestutzt waren, leistete der von Stefan Tombült gebaute Vogel noch zähen Widerstand – bis Sven Mahlitz zum finalen Schuss ansetzte.

Schützenfest des Schützenvereins Horst und Wall 2019 1/82 Sven Mahlitz holte beim Schützenverein Horst und Wall den Vogel von der Stange. Königin wurde seine Frau Barbara Kuhls-Malitz. Foto: Norbert Hoppe

Nachdem bereits am Freitagnachmittag die Schützen die Maibuchen zum Festzelt gebracht hatten, war es Sache der Vereinsdamen, das Festzelt zu schmücken. Am Samstag stand dann die Ausgabe der Festabzeichen, das Erkennungszeichen der Schützenbrüder und für die Zugehörigkeit zu Horst und Wall an. Nach einem Marsch durch den Vereinsbezirk feierte der Schützenverein in der Marienkirche einen Gottesdienst. Pfarrer Bernd Haane wünschte in seiner Predigt allen Schützenbrüdern den Geist der Freundschaft, des guten Miteinanders und der Freude. Danach segnete der Seelsorger die neue Vereinsfahne. Musikalisch gestaltete der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Emsdetten die Festmesse mit.

Bei der Ehrung der Verstorbenen des Schützenvereins betonte Oberst Bernward Overkamp, dass die Mitglieder des Schützenvereins dem Einsatz für den Frieden verpflichtet sind.

Nach der Proklamation des neuen Königspaares wurde am Sonntagabend zu den Klängen der Band „Choice“ noch kräftig auf dem Festzelt an der Schützenstraße gefeiert.